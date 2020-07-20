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Pınar Karşıyaka, DJ Kennedy ile 2 yıllık sözleşme yeniledi

Pınar Karşıyaka, oyuncusu DJ Kennedy ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme yenilediğini açıkladı.

DJ Kennedy

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, 2020-2021 sezonu planlamaları kapsamında 30 yaşındaki oyuncusu DJ Kennedy ile bir yılı opsiyonlu olmaz üzere iki yıllık yeni sözleşme imzaladı. 2017-2018 ve 2019-2020 sezonlarında Pınar Karşıyaka forması giyen ve kısa forvet pozisyonunda oynayan D.J. Kennedy, geçtiğimiz sezon ING Basketbol Süper Ligi'nde 9,9 sayı, 6.1 ribaunt ve 2,7 asist ortalaması tutturmuştu. ABD'li oyuncu, FIBA Avrupa Kupası'nda ise ortalama olarak 9,2 sayı, 5,9 ribaunt ve 2,3 asistlik performans ortaya koymuştu.
Pınar Karşıyaka, yapılan sözleşmenin kulübe ve oyuncuya hayırlı olmasını dileyerek D.J. Kennedy’e yeşil-kırmızılı forma altında başarılı sezonlar diledi.

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