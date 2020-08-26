Pınar Karşıyaka eksi 1 puanla başlayacak

DHA

İlk kez puan silme cezası alan Karşıyaka, TBF'nin 30 Haziran'da verdiği cezanın kesinleşmesiyle yeni sezona eksi 1 puanla başlayacak. 26 Eylül'de start alacak yeni sezonda ilk haftayı bay olarak geçecek Kaf-Kaf, ilk maçına ikinci haftada Gaziantep Basket deplasmanına çıkacak.

Tahkim, Pınar Karşıyaka'yla birlikte ceza alan Beşiktaş ve Galatasaray'ın itirazlarını da kabul etmedi. TBF yönetimi, üç kulübe, Sosyal Güvenlik Kurumu ve vergi daireleri nezdinde temerrüde düşmüş bir borçlarının olduğu, yeni sezona ilişkin sunacakları bütçede gösterdikleri gelirlerden, Federasyon ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı üzerinden sağlanan yayın, sponsorluk gibi gelirler haricindeki gelirlerin, en az yüzde 40'ını belgelendirmek zorunda olmalarına rağmen belgelendiremedikleri gerekçesiyle puan silme cezaları vermişti. Geçen yıl ligde ve FIBA Europe Cup'ta zirve mücadelesi veren Karşıyaka, koronavirüs salgını yüzünden beyaz sezon ilan edilmesiyle sezonu erken noktalamak zorunda kalmıştı.