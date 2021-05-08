İlk olarak Anadolu Efes'in Avrupa Kulüpler Kupası'nda 1992-1993'te Yunanistan'dan Aris'le karşılaştığı final karşılaşmasından bu yana Türk takımları çıktığı 13 finalden 5'inde mutlu sona ulaştı.

Geride kalan 13 finalde Anadolu Efes Koraç Kupası'nda, Beşiktaş EuroChallenge'da, Galatasaray ile Darüşşafaka ULEB Avrupa Kupası'nda ve Fenerbahçe de Avrupa Ligi'nde birer kez kupaya uzandı.

Anadolu Efes ile Fenerbahçe ikişer defa, Banvit, Pınar Karşıyaka, TOFAŞ ve Trabzonspor ise birer kez finale yükselmelerine rağmen kupayı kazanamadı.

2016-2017'den beri oynanan FIBA Şampiyonlar Ligi'nde sırasıyla Tenerife (İspanya),AEK (Yunanistan),Virtus Bologna (İtalya) ve geçen yıl da Hereda San Pablo Burgos (İspanya) birinciliğe ulaştı. Bu sezona kadar Tenerife ve AEK'nin ikişer kez finale yükseldiği organizasyonda Banvit, Monaco (Fransa) ve Virtus Bologna da birer kez finalde oynadı.

Bu senenin finalistlerinden Hereda San Pablo Burgos üst üste ikinci finaline çıkarken, Pınar Karşıyaka ilk kez finalde yer alacak.

Pınar Karşıyaka'nın başarılı oyuncuları Amath M'Baye ile Tony Taylor, 2018-2019'da Virtus Bologna ile kupayı kazandı.

Türk takımlarının bugüne kadar oynadığı finallerde aldığı sonuçlar şöyle: