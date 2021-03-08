Brindisi kentindeki Elio Pentassuglia Spor Salonu'ndaki müsabaka, TSİ 22.30'da başlayacak. Pınar Karşıyaka'nın ilk maçta TOFAŞ'ı mağlup ettiği grupta İtalyan ekibi ise İsrail temsilcisi Hapoel Unet-Credit Holon'a mağlup olmuştu.
Grubun diğer maçında TOFAŞ, Hapoel Unet-Credit Holon'u ağırlayacak.
AVRUPA'DA 231. RANDEVU
Avrupa kupalarında 231. karşılaşmasına çıkacak yeşil-kırmızılı ekip, geride kalan 230 karşılaşmada 125 galibiyet, 103 yenilgi ve 2 beraberlik aldı.
Pınar Karşıyaka, bu müsabakalarda 18 bin 324 sayı atıp, potasında 17 bin 754 sayı gördü.
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