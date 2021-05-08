Pınar Karşıyaka ile İspanyol Hereda San Pablo Burgos arasındaki final müsabakası saat 19.00'da Rusya'nın Nizhny Novgorod kentindeki Nagorny Spor Salonu'nda oynanacak.

Yeşil-kırmızılı ekip, 8'li final organizasyonunda Çekya'dan ERA Nymburk'un ardından İspanyol Casademont Zaragoza'yı saf dışı bıraktı. Geçen sezon kupayı kazanan Hereda San Pablo Burgos da İsrail'den Hapoel Unet-Credit Holon'u ve Fransız ekibi SIG Strasbourg'u eledi.

Bu karşılaşmadan önce saat 16.00'da Casademont Zaragoza ile SIG Strasbourg üçüncülük için karşılaşacak.

AVRUPA'A İKİNCİ FİNAL

Pınar Karşıyaka, Avrupa kupalarında başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde 2012-2013 sezonunda İzmir'deki EuroChallenge Kupası Dörtlü Finali'nde finale yükselmişti.

Yeşil-kırmızılı ekip Rus ekibi Krasnye Krylia'ya yenilmişti.

AVRUPA'DA 238. KARŞILAŞMA

Avrupa kupalarında geride kalan 237 karşılaşmada 129 galibiyet, 106 yenilgi ve 2 beraberlik alan Pınar Karşıyaka, 18 bin 905 sayı atarken, potasında 18 bin 307 sayı gördü.

İspanyol takımlarıyla daha önce 13 maç oynayan Pınar Karşıyaka bu müsabakalarda 7 galibiyet ve 6 yenilgi aldı.