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HaberlerBasketbol

Pınar Karşıyaka, Galatasaray galibiyetini Özgür Soylu'ya armağan etti

ING Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray Doğa Sigorta'yı 84-55 mağlup eden Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, galibiyeti 16 Kasım 2008'de Banvit deplasmanında yapacağı müsabakaya giderken, Balıkesir'deki bir akaryakıt istasyonunda çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden Karşıyaka taraftarı Özgür Soylu'ya armağan ettiklerini bildirdi.

Pınar Karşıyaka

Sarıca, gazetecilere yaptığı açıklamada, Galatasaray Doğa Sigorta karşısında çok iyi bir performans gösterdiklerini söyledi.

Sezon başında bu yana sergilemeye çalıştıkları savunmanın müsabakada fark oluşturduğunu kaydeden Sarıca, karşılaşmanın başında özellikle Amath M'Baye ve Yunus Sonsırma'nın hücumdaki performanslarıyla ilk yarıda maçı kontrol altına aldıklarını kaydetti.

Karşılaşmada taraftarların Özgür Soylu için yaptıkları organizasyona da dikkati çeken Sarıca, şöyle konuştu:

"Çok net bir galibiyet almamız nedeniyle mutluyuz. Taraftarımızın göstermiş olduğu ilgi ve sevgi de bizi her geçen gün daha büyük bir takım yapıyor. Son olarak liderliğimizi devam ettirdiğimiz bu haftada taraftarlarımızın Özgür Soylu için yapmış olduğu organizasyona dikkati çekmek istiyorum. Özgür Soylu hem Karşıyaka semtinin hem de Karşıyaka taraftarının çok değer verdiği bir isim. Özgür Soylu’ya bir kez daha Allah’tan rahmet ve ailesine başsağlığı diliyorum. Bu galibiyeti takımımla birlikte ona armağan ediyoruz."

Ligde ilk 8 haftada sadece 1 yenilgisi bulunan ve liderliğini sürdüren Pınar Karşıyaka, FIBA Avrupa Kupası E Grubu'nda 5. hafta karşılaşmasında 20 Kasım Çarşamba günü Hollanda'da Donar ile karşılaşacak.

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