Pınar Karşıyaka kaldığı yerden

Lider Anadolu Efes'e uzatmada 82-80 mağlup olarak bu sezon evindeki ilk yenilgisini aldığı karşılaşmanın yaralarını saran yeşil-kırmızılı ekip, bu sezon iç sahada lig ve Avrupa'da 14 maçta 13. galibiyetini elde etti.



Bandırma galibiyeti sonrası ligin ikinci yarısına da aynı istikrarla başlamanın önemli olduğunu belirten Antrenör Ufuk Sarıca, "Rakibimizi tebrik ediyorum. Genç bir takımlar, dinamik bir takımlar ve bize karşı kimsenin atamadığı sayılara ulaştılar. Yüksek skorlu bir maç oldu, bunun sebebi de maçın başındaki yumuşak savunmamızdı. Oyunun devamında bunu düzeltip özellikle üçüncü periyotta oyunun hakimiyetini alıp kazandık. İnşallah ikinci yarıda da böyle devam edeceğiz ve ligi yukarılarda bitireceğiz" dedi.