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        Haberler Spor Basketbol Pınar Karşıyaka, Lenovo Tenerife'ye konuk oluyor - Basketbol Haberleri

        Pınar Karşıyaka, Lenovo Tenerife'ye konuk oluyor

        Pınar Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi K Grubu 5. hafta mücadelesinde yarın deplasmanda İspanyol ekibi Lenovo Tenerife ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 12:31 Güncelleme: 12.03.2024 - 12:31
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        Pınar Karşıyaka, İspanya deplasmanında!
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        Basketbol Şampiyonlar Ligi K Grubu 5. hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka, İspanyol ekibi Lenovo Tenerife'ye konuk olacak.

        Tenerife Adası'ndaki Santiago Martin Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak. Grupta 1 galibiyete sahip yeşil-kırmızılı ekip, averajla 3. sırada bulunurken, 3 galibiyetli Lenovo Tenerife ise averajla 2. durumda yer alıyor.

        Avrupa kupalarında deplasmanda 12 maçtır kazanamayan Pınar Karşıyaka'nın yarınki maçı kaybetmesi halinde gruptan çıkma şansı kalmayacak.

        Grubun diğer maçında İsrail ekibi Hapoel Bank Yahav, Yunanistan'dan Peristeri ile Macaristan'da karşılaşacak.

        AVRUPA'DA 269. KARŞILAŞMA

        Avrupa kupalarında 269. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, geride kalan müsabakalarda 141 galibiyet, 125 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

        Bu karşılaşmalarda 21 bin 363 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 20 bin 840 sayı gördü.

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