Krasnoyarsk kentindeki Arena Sever'de oynanacak müsabaka TSİ 15.30'da başlayacak. İlk 4 maçını kazanan Kaf-Kaf, Enisey'i deplasmanda yendiği takdirde son karşılaşmalar oynanmadan liderliği de garantilemiş olacak. Bugüne kadar Avrupa arenasında 219 maça çıkan yeşil-kırmızılılar 116 galibiyet, 101 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti.
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
YORUMLAR