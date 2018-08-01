Basketbolda yeni sezonda Türkiye'yi Avrupa'da FIBA EUROPE Cup'ta temsil edecek Pınar Karşıyaka, C Grubu'nda Belçika'dan Spirou Basket'in yanı sıra elemelerde Svitavy (Çekya)-İstanbul BŞB / Lulea (İsveç), Fribourg (İsviçre)- Avtador (Rusya) / Prishtina (Arnavutluk)- Groningen (Hollanda) eşleşmelerinden gelecek 2 takımla eşleşecek. Grup kuraları Almanya'nın Münih kentinde çekildi.

İzmir ekibi, bu kupada direkt gruplarda yer alma hakkı elde eden 6 takımdan biri oldu. Grup aşaması 17 Ekim-21 Kasım tarihleri arasında oynanacak olan kupada ilk turda 32 takım, 4'erli 8 grupta mücadele edecek. Çift devreli lig usulüne göre oynanacak maçlar sonrası gruplarında ilk iki sırayı elde eden ekipler 2'nci tura kalacak.

Pınar Karşıyaka'nın yeni sezon hazırlık programı da belli oldu. Antrenmanlara 13 Ağustos'ta başlayacak Karşıyaka, 31 Ağustos'ta ilk hazırlık maçında Akhisar Belediye ile karşılaşacak olan Yeşil-kırmızılılar 5-6 Eylül'de ise Yunanistan'da PAOK ve Aris ile oynayacak. Karşıyaka, 13 Eylül'de İzmir'de Büyükçekmece ile karşılaştıktan sonra 19-22 Eylül tarihlerinde Bursa'da Cevat Soydaş Turnuvası'na katılacak. Katılımcıların henüz netleşmediği geleneksel Pınar Cup ise 27-29 Eylül'de düzenlenecek. Yeni transferlerden Çin Ligi'nde oynayan Sek Henry, milli takımda bulunan Assem Marei'nin çalışmalara bir hafta rötarla katılması bekleniyor.



TRANSFERDE ROTA OKBEN

Yeni sezon öncesi tüm yabancılarını yenileyip dış transferde Erving Walker, Sek Henry, Assem Marei'nin yanı sıra Tayfun Erülkü ve İlkan Karaman'la anlaşan Pınar Karşıyaka, Darüşşafaka'dan Okben Ulubay'la temasta. Son EuroCup şampiyonu olarak Euroleague'de boy gösterecek Darüşşafaka'nın 2 sezondur kadrosunda yer alan 22 yaşındaki forveti kiralık göndermek istediği öğrenildi.





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