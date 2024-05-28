Pınar Süt’ten, 300 milyon liralık yatırım

Pınar Süt, yeni ambalajı için 2024 yılı sonuna kadar yaklaşık 300 milyon liralık yatırım gerçekleştireceğini duyurdu.

Yeni nesil ambalajları Türkiye ile ilk defa buluşturan Pınar Süt, Sade Süt, Pınar Organik Süt, Pınar Çocuk Sütü ve Pınar Denge Süt çeşitlerinde Ultra Edge ambalajı tüketicilerinin beğenisine sunuyor.

Yeni ambalajlar, özel tasarlanmış kapağıyla kolayca çevrilip açılıyor, geniş ağız çapıyla kesintisiz ve kontrollü olarak dökülebiliyor.

Üretime geçtikleri ilk günden bu yana gıda güvenliği, kalite ve inovasyona verdikleri öneme dikkat çeken Pınar Süt Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı, amaçlarının her zaman için sağlıklı ve mutlu nesiller yetişmesine katkıda bulunmak ve toplumun ihtiyaçlarına cevap verebilen çalışmalar gerçekleştirebilmek olduğunu belirtti.