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Haberler Gündem 3. Sayfa Pınar Gültekin davasında kritik duruşma! - Haberler
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Pınar Gültekin cinayetinde 5'inci duruşma bugün görülecek

Türkiye'yi sarsan Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili beşinci duruşma bugün görülecek. Davada önceki gün çok kritik bir gelişme yaşandı. Adli Tıp raporunda, olay yerinde bulunan bir varil içerisinde ele geçirilen sigara izmaritlerinin şüpheliler Şükrü Gökhan Orhan ve anne Ayten Avcı'nın DNA profiliyle uyumlu olduğu belirtildi. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca da Avcı'nın annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı ve Şükrü Gökan Orhan'ın suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme suçundan haklarında verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair karar, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca bozuldu

Pınar Gültekin davasında kritik duruşma! - Haberler
Pınar Gültekin davasında kritik duruşma!
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HABERTURK.COM

Muğla'da Cemal Metin Avcı tarafından boğularak öldürülüp, cesedi varilde yakılan Pınar Gültekin'in ölümüyle ilgili beşinci duruşma bugün görülecek.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Avcı'nın annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı ve Şükrü Gökan Orhan'ın suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme suçundan haklarında verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair karar, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca bozulmuştu.

Kararda, İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı'nca düzenlenen raporda olay yerinde bulunan bir varil içerisinden ele geçirilen sigara izmaritlerinin şüpheliler Şükrü Gökan Orhan ve anne Ayten Avcı'nın DNA profiliyle uyumlu olduğu belirtildi.

3 ÇOK ÖNEMLİ ŞÜPHE

Yargıtay İlamı'nda Pınar Gültekin'in öldürüldüğü zaman diliminde şüpheliler Selim ve Şükrü Gökan Orhan tarafından kullanılan araçlarla aynı renk, marka ve model araçların olay mahalli istikametinde seyrettiklerinin tespit edildiği kaydedildi. Cemal Metin Avcı'nın 20 Temmuz'daki ilk ifadesinde ise maktuleyi hiç görmediğini ve olayla ilgisinin bulunmadığını ve bağevinden de hiç bahsetmediğini söylediği belirtildi.

Aynı gece gözaltına alındıktan sonra da suçlamayı kabul edip tüm detaylarıyla cinayeti anlattığı kaydedildi. Cemal'in eşi tanık Eda ve şüphelilerin de maktule ile Cemal Metin Avcı arasındaki ilişkiyi bilmediklerini ifade etmelerine karşın, şüpheliler Selim ve Ayten'in gelinleri Eda'nın maktulenin evde olup olmadığını kontrol etmek istemesi üzerine hep beraber bağevine gittiklerinde evin temizlenmiş olduğunu gördüklerini beyan ettikleri vurgulandı.

Şüpheli Şükrü Gökan Orhan'ın ise 8 Eylül 2020'de alınan ilk ifadesinde tanık Eda ve diğer şüphelilerle birlikte evin tadilata ihtiyacı olup olmadığına bakmak için bağevine gittiklerini beyan ettikleri, 1 Ekim tarihinde ise kollukça alınan ifadesinde ise Eda'nın isteği üzerine bağevine gittiklerini ancak neden gitmekte ısrarcı olduğunu bilmediğini ifade ettiği kaydedildi.

Yargıtay ilamında tüm bu şüphelerle birlikte İzmir Adli Tıp Kurul Başkanlığı'nca düzenlenen raporda da olay yerinde bir varil içerisinde ele geçirilen sigara izmaritlerinin şüpheliler Şükrü Gökan Orhan ve Ayten'in DNA profilleri ile uyumlu olduğunun tespit edildiğine yer verildi. İlamda bu şüpheler nedeniyle yerel mahkemenin kovuşturmaya yer olmadığına yönelik kararının bozulduğu ifade edildi.

İDDİANAME HAZIRLANIP, HUKUKİ SÜREÇ İŞLEYECEK"

Gültekin ailesinin avukatı Dr.Rezan Epözdemir de, "Gelinen noktada, bu kararla birlikte bu canice cinayeti işleyen sanık, anne ve babası ile ortakları hakkında da en kısa zamanda iddianame tanzim edilecek ve hukuki süreç işleyecek. Adaletin, ne kadar zor ve meşakatli olursa olsun, geç de olsa yerini bulacağını umut ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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