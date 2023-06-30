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Pink Martini'den 'Katibim'

ABD'li müzik grubu Pink Martini, çıktığı Avrupa turnesi kapsamında İstanbul'da konser verdi. Konserde 'Katibim' şarkısını da seslendiren grup dinleyenlerden yoğun alkış aldı

Pink Martini'den 'Katibim'
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DHA

Birçok albümleriyle altın ve platin plak kazanan, Türkiye'de de büyük bir hayran kitlesine sahip olan Pink Martini grubu, çıktığı Avrupa turnesi kapsamında İstanbul'da hayranlarıyla buluştu.

Daha önce 'Je Dis Oui' albümünde Belkıs Özener'in 'Aşkım Bahardı' şarkısıyla Türk sevenlerine sürpriz yapan grup, 'Katibim' şarkısına kendi yorumlarıyla İstanbul konserinde yer verdi. Pink Martini İstanbul konserini 3000 kişi takip etti.

1990’LI YILLARDAN BERİ ÇOK SEVERİM
Konseri izlemeye gelenler arasında yer alan Demet Sağıroğlu, "Çok mutluyum. Çünkü ben çıktıkları 1990’lı yıllardan beri çok severim. Yakından takip ederdim, sonra arkadaş olma fırsatı da bulduk. Aynı menajerlik şirketinin sanatçısıyız. 7 - 8 sene önce Bodrum’da tanışmıştım, yemek yemiştik. Şimdi tekrar birlikte olmak kısmet oldu, çok mutluyum. Türkleri çok seviyorlar, albümlerine koymak için şimdi buradan yeni Türk şarkılar edinirler" dedi.

ÇOK HOŞ BİR GECE GEÇİRECEĞİMİZİ TAHMİN EDİYORUM
Ön sıralardan konseri takip etmeye gelen ünlü şarkıcı Ayşegül Aldinç ise "Bir kere daha görmüştüm. Bayıla bayıla geldik ve aynı duyguyla burayı terk edeceğimizi biliyorum. 'Katibim'i daha önce söylemişlerdi. Bütün dünya dillerinden şarkılar söylediklerini biliyorum. Ben çok önceden takip eden biriydim. Eskiden CD’leri vardı bende, çok hoş bir gece geçireceğimizi tahmin ediyorum" şeklinde konuştu.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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