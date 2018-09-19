Piotr Verzilov'un 'zehirlenmiş olması kuvvetle muhtemel'

Piotr Verzilov özel bir ambulans uçakla Almanya'ya götürülmüştü

Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin karşıtı eylemleriyle tanınan Pussy Riot grubunun üyelerinden Piotr Verzilov'un doktorları, aktivistin zehirlenmiş olma ihtimalinin yüksek olduğunu açıkladı.

30 yaşındaki Verzilov, geçen hafta Moskova'da bir duruşma sırasında fenalaşmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Hafta sonu Almanya'nın başkenti Berlin'deki bir hastaneye nakledilmişti.

Eski eşinin "zehirlendiğini" iddia ettiği Verzilov'un görme, konuşma ve yürüme kabiliyetlerini kaybettiği bildirilmişti.

Verzilov'un doktorlarından Kai-Uwe Eckardt düzenlediği basın toplantısında, "zehirlenme vakası olma olasılığının yüksek olduğunu" açıkladı.

Charite Hastanesi'nde tedavi gören aktivistin hayati tehlikeyi atlattığı, ancak kullanıldığı düşünülen maddenin henüz belirlenemediği kaydedildi.

Verzilov'un eski eşi ve Pussy Riot üyesi Nadezhda Tolokonnikova Alman Bild gazetesine yaptığı açıklamada, "Kasıtlı olarak zehirlendiğine ve onun gözünü korkutmak ya da onu ölürdürmek amacıyla yapıldığına inanıyorum" demişti.

Verzilov, Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 Dünya Kupası'ndaki final maçında sahaya girerek protesto eylemi gerçekleştirenlerden biriydi.

Aynı zamanda Kanada vatandaşı olan aktivist, Rusya'daki insan hakları ihlâllerine odaklanan Mediazona isimli haber sitesinin yayımcısı.

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