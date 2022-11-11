Barcelona ve İspanya Milli Takımı'nın efsane futbolcusu Gerard Pique'den ilginç öneriye destek geldi. Geçtiğimiz günlerde futbolu bırakan 35 yaşındaki yıldız, katıldığı bir Twitch yayınında Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in, "Maçlar daha kısa sürmeli" şeklindeki önerisine sıcak baktığını söyledi.
Pique, "Perez'in Süper Lig fikrini sunum şekli berbattı ancak genç nesli futbola çekmek için sunduğu fikirlere katılıyorum. Bence de maçların süresini kısaltarak futbolu daha kısa ve çekici hale getirebiliriz. 90 dakika biraz uzun bir süre" dedi.
KIRMIZI KART AÇIKLAMASI
Öte yandan Pique, yedek soyunduğu Osasuna maçının devre arasında gördüğü kırmızı karta da açıklık getirdi.
Maçta yaşanan olaylar hakkında konuşan Pique, "Tünele girdik ve ona her zaman bize zarar verdiğini söyledim. Sadece bu yüzden bana kırmızı kart gösterdi. İçeride hakeme küfreden birisi vardı. Hakem, soyunma odasından bunu dinledi ve bu lafları benim söylediğimi sandı. Beni sadece 'Her zamanki gibisin' dediğim için attılar. Emekli olmama rağmen, beni altı ya da sekiz maç uzaklaştırmak istedikleri için yaptılar." ifadesini kullandı.
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