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Kral Kupası yarı final rövanşında deplasmanda Real Madrid'i 3-0 yenerek finale çıktıkları maçın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Pique, "İspanyol televizyonları VAR sisteminden konuşmaktansa siyasi tutukluların davasına daha fazla zaman ayırsa ülke olarak biraz daha ileriye gideriz." dedi.
Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı girişimlere her zaman destek verdiği bilinen Pique'nin bu görüşünü bir kez daha dile getirerek, "siyasi tutuklular" ifadesini kullanması, ayrılıkçı Katalan siyasetçiler tarafından övülürken, İspanya'nın bütünlüğünü savunanlardan eleştiri aldı.
İspanyol yargısından kaçarak Belçika'ya giden eski Katalonya Hükümet Başkanı Carles Puigdemont, Twitter hesabından "Olağanüstü. Cesaretinden ve taahhüdünden dolayı teşekkürler Pique." mesajını gönderdi.
La Liga Başkanı Javier Tebas ise gazetecilerin konuya ilişkin sorusu üzerine "İspanya'da siyasi tutuklu yok. Pique büyük bir futbolcu ve organizatör ama kötü bir hukukçu." açıklamasında bulundu.
Öte yandan İspanya'daki sağ görüşlü basın organları da Pique için "provokatör" ifadesini kullandı.
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