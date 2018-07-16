Pirelli'nin 500'den fazla lastiğine homologasyon onayı

Pirelli, lastik delindiğinde dahi yola devam etmeye olanak sağlayan “Run Flat” teknolojisine sahip lastikleri için 500'den fazla homologasyon (üretici onayı) aldı.

Pirelli’nin sahip olduğu bu homologasyonlar, 326 yaz lastiği, 100 kış lastiği ve 90 dört mevsim lastikten oluşuyor. Pirelli, halen ürün yelpazesi için 2800'den fazla üretici homologasyonuna sahip bulunuyor.

Run flat teknolojisi, lastik delindiğinde dahi yola devam edebilme şansı sağlıyor. Sürücülerin otomobillerinde lastik basıncı izleme sistemi ‘ani basınç kaybı uyarısı’ verdiğinde dahi maksimum 80 km/saat hızla 80 kilometreye kadar yol alınabiliyor.