Pirlo: Öz güvenimiz yerine geldi

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Pirlo, "Maça iyi başladık ve iki güzel gol bulduk. Maçı istediğimiz kontrole getirdik. Bütün hafta buna hazırlanmıştık. İki maçta yenilerek buraya geldik. Böyle durumlarda çalışmak da zor oluyor. Galibiyetten dolayı mutluyum. Bizim için çok önemli bir galibiyetti. Öz güvenimizin yerine geldiğini düşünüyorum. Takıma eklenecek oyuncular varsa değerlendiriyoruz. Çalışıp daha iyi seviyeye gelmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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