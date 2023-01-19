Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pisa, Olimpiu Morutan için devreye girdi!

Serie B ekiplerinden Pisa'ya satın alma opsiyonuyla kiralanan Olimpiu Morutan, İtalya'da yeniden doğdu! 18 resmi maçta 5 gol 7 asistlik performans sergileyen 23 yaşındaki oyuncu için harekete geçen Pisa, Galatasaray'a 3,5 milyon Euro'luk teklif yaptı ve beklemeye geçti!

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Pisa, Olimpiu Morutan için devreye girdi!

    Geçen sezon transfer olduğu Galatasaray'da beklentilerin altında kalan ve Okan Buruk tarafından kadroda düşünülmeyen Olimpiu Morutan İtalya'da kendini buldu.
  • Pisa, Olimpiu Morutan için devreye girdi!

    Serie B ekiplerinden Pisa'ya satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanan Rumen futbolcu 12'si ilk 11'de olmak üzere 18 lig maçına çıktı. Söz konusu mücadelelerde 5 gol kaydeden Morutan 7 golün de hazırlayıcısı olurken İtalyan takımlarını da peşine taktı.
  • Pisa, Olimpiu Morutan için devreye girdi!

    31 Mayıs 2023'e kadar oyuncuyu 5 milyon 500 bin Euro karşılığında satın alma opsiyonu bulunan Pisa, Rumen yıldızı devre arasında renklerine bağlamak için harekete geçti.

     
  • Pisa, Olimpiu Morutan için devreye girdi!

    Geçen sezon play-off finalinde Monza'ya yenilerek Serie A'nın kıyısından dönen Pisa bu sezon hedefini gerçekleştirmek için kesenin ağzını açacağa benziyor.

     
  • Pisa, Olimpiu Morutan için devreye girdi!

    Serie A ekiplerinin de dikkatini çeken Morutan için Galatasaray'ın kapısını çalan Pisa, 3,5 milyon Euro'luk transfer teklifinde bulundu ve sarı-kırmızılıların yanıtını beklemeye geçti. 

     
  • Pisa, Olimpiu Morutan için devreye girdi!

    Oyuncunun performansından memnun olan ve ona yatırım yapmayı planlayan İtalyan ekibi 5,5 milyon Euro yerine nakit 3,5 milyon Euro ödemeyi göze almış durumda. 
  • Pisa, Olimpiu Morutan için devreye girdi!

    Pisa, Galatasaray'ın devre arası transferinde kaynak yaratmak için yazın gelecek 5,5 milyon Euro yerine nakit 3,5 milyon Euro'yu kabul edebileceğini düşünüyor. 

     
  • Pisa, Olimpiu Morutan için devreye girdi!

    İtalyan ekibi, sarı-kırmızılıların olumsuz yanıt vermesi durumunda ise teklifine 600 bin Euro'luk bonus ekleyebilir.

     
  • Pisa, Olimpiu Morutan için devreye girdi!

    Öte yandan Galatasaray'dan KAP'a yapılan tranfer bildiriminde, Rumen oyuncunun en az 25 maçta 45 dakika oynaması ve Pisa'nın Serie A'ya çıkması durumunda İtalyan temsilcisinin 5 milyon 500 bin Euro karşılığında oyuncuyu almak zorunda olduğu kaydedilmişti.
  • Pisa, Olimpiu Morutan için devreye girdi!

    Son haftalarda ilk 11'in değişilmezi olan Morutan şimdiye kadar 13 maçta 45 dakikadan daha uzun süre forma giydi. 
  • Pisa, Olimpiu Morutan için devreye girdi!

    Pisa'nın Serie B'de normal sezon sonuna kadar oynayacağı 18 maç bulunuyor. 
  • Pisa, Olimpiu Morutan için devreye girdi!

    20 mücadelede elde ettiği 29 puan ile şu anda play-off potasında bulunan Pisa'nın ikinci sıradaki Reggina ile arasında 7 puanlık fark bulunuyor. 
  • Pisa, Olimpiu Morutan için devreye girdi!

    Sezona beş maçta aldığı 1 puanla giren Pisa, 14 maçlık yenilmezlik serisi yakalamıştı. 

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.