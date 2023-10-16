Pişirmeden önce yıkamanız ve yıkamamanız gereken yiyecekler
Mutfakta dikkat edilmesi gereken önemli noktalardan birisi hijyendir. Genellikle yemek pişirmeden önce tüm malzemeler yıkanır. Ancak bazı yiyeceklerin yıkanması son derece zararlıyken bazı malzemelerinde yıkanmaması yine sağlık problemlerine neden olabilir. Peki mutfakta hangi yiyecekler yıkanmalı ve yıkanmamalı?
KUTU İÇECEKLERİ YIKAYIN
Teneke kutularda bulunan içeceklerin kapaklarını yıkayın. Teneke kutular herhangi bir ek paketleme yapılmadan depolarda saklanır. Bu nedenle üzerinde çok sayıda kir ve toz barındırır.
KONSERVE SEBZELERİ YIKAYIN
Konserve sebzeler pişirilmeden önce yıkanmalıdır. Yıkamadan tükettiğiniz konservelerin içerisinde çok fazla tuz ve nişasta bulunur.
KURUYEMİŞLERİ YIKAYIN
Kurutulmuş meyve ve kuruyemişlerin yıkanması gerekir. Genellikle torbalarda saklanırlar ve daha sonra ayrı paketlere yerleştirilirler. Kuruyemiş ve kuru meyvelerin küflenmesini önlemek için özel kimyasallar serpilir.
MANTARLARI YIKAMAYIN
Mantarı suda yıkarsanız çok fazla su çeker ve tadını kaybeder. Üzerinde toprak parçası yoksa hemen pişirin eğer kirliyse kabuğunu soyun veya ıslak bir peçete ile silin.
ÇİĞ ETİ YIKAMAYIN
Mutfakta yapılan en büyük yanlışlardan birisi çiğ etin yıkanmasıdır. Et eğer yıkanırsa dış kısmında istenmeyen bakteriler üretir ve mutfak tezgahına yayılarak hastalıklara neden olabilir.
YUMURTAYI YIKAMAYIN
Yumurta sadece pişmeden hemen önce yıkanmalıdır. Önceden yıkanan yumurtalar daha çabuk bozulabilir.