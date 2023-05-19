HABERTURK.COM

Peki, köfteyi hemen tüketmeyeceksek saklama koşulları nelerdir? Genellikle en merak edilen soruların başında gelen pişmemiş köfteyi saklama yöntemlerine yazımızda değindik. Pişmemiş Köfte bozulur mu? Oda sıcaklığında ve dolapta kaç gün dayanır? Kaç gün bekler ve kaç günde bozulur? Nasıl saklanmalıdır? İşte, tüm detaylar.

Pişmemiş Köfte Bozulur Mu?

Pişmemiş köfte pişmiş köfteye nazaran daha uzun bekleme süresine sahiptir. Bunun sebebi pişirilen köftenin belli bir sıcaklığa maruz kalıp çözünmesidir. Üstelik dolap kapağını gün içerisinde sürekli açtığımızdan dolayı besinler ısı değişimine maruz kalmaktadır. Bu da besinleri ister istemez etkilemektedir. Pişmemiş köfte belli bir süre sonra bozulacaktır. Bu sebeple dolapta en fazla 2 gün kadar bekletilmelidir. Oda sıcaklığında ise en fazla 2 saat kadar dayanmaktadır.

Pişmemiş Köfte Kaç Gün Dayanır?

Pişmemiş köftenin bulunduğu ortam dayanıklılığında başrol oynar. Şayet köfteler açık bir ortamdaysa en geç 2 saatten sonra çözünüp bozulmaya başlayacaktır. Nem ve sıcaklık köftelerin çürüme süresini hızlandırır. Köfteler buzdolabında 1-2 gün kadar dayanabilir. Buzlukta ise bu süre 4 güne kadar çıkmaktadır.

Pişmemiş Köfte Dolapta Kaç Gün Dayanır?

Pişmemiş köftenin saklanması için en uygun alternatif buzdolabıdır. Isı ve hava temasını kestiğinden dolayı köftelerde zararlı bakterilerin üremesini engeller. Pişmemiş köfteler buzdolabında en fazla 2 gün kadar tutulmalıdır. Köfteyi etten ayıran iç harcıdır. Bu sebeple ete nazaran daha kolay bozulma gösterebilir.

Pişmemiş Köfte Kaç Gün Bekler?

Pişmemiş köfteyi ortam sıcaklığında tutulmasını tavsiye etmeyiz. Sıcaklığın baş gösterdiği ortamlarda birkaç saat içerisinde et çözünmeye başlayacaktır. Bu sebeple mutlaka buzlukta, derin dondurucuda ya da buzdolabında tutulması gereklidir. Pişmemiş köfte oda sıcaklığında 2 saat, buzdolabında 2 gün ve buzlukta 4 gün kadar bekleyebilir.

Pişmemiş Köfte Kaç Günde Bozulur?

Pişmemiş köfte 2 günden sonra buzdolabında tutulsa dahi bozulmaya başlayacaktır. Köftenin uzun süre bekletilmemesi hemen tüketilmesi gereklidir. Açık bir ortamda ise iç harcı hazırlanan köftenin bozulması saatler içinde gerçekleşecektir. Ancak hemen tüketmeyecekseniz en uygun saklama yöntemi buzluklardır. Hava almayacak buzdolabı poşetlerinde köftenizi saklayabilirsiniz. 4 güne kadar bozulmadan buzlukta durabilirler.

Pişmemiş Köfte Nasıl Saklanmalı?

Pişmemiş köftenin hava ve ısıya maruz kalmaması en önemli detaydır. Et ve et ürünleri havaya maruz kaldığı andan itibaren çözünmeye başlarlar. Dayanıklılık süreleri oldukça kısadır. Pişmemiş köftelerinizi ağzı kapalı buzdolabı poşetlerine ve hava geçirmeyen saklama kaplarına doldurabilirsiniz. Bu onların dayanıklılık sürelerini uzatacaktır.

ÖNERİLEN VİDEO