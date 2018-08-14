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Pistlerde Ramil Guliyev rüzgarı

Milli atlet Ramil Guliyev, son dönemde elde ettiği başarılara bir yenisini Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda ekledi. Milli sporcu, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda piste çıktığı 200 metre yarışında, rekor kırarak altın madalya kazanma başarısı gösterdi

14 Ağustos 2018 Salı, 12:02:45 | Güncelleme:

Azerbaycan asıllı 28 yaşındaki Ramil, elde ettiği 19.76'lık derecesiyle şampiyona ve Türkiye rekoru kırarak zirvede yer aldı. Konstantinos Kenteris'e ait 2002'den kalma şampiyona rekorunu 19.85’ten 19.76'ya indiren sporcu, bu sonuçla kariyerindeki ilk Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

Türkiye rekorunu 0.12 saniye geliştiren milli sprinter, Avrupa'da tüm zamanların en hızlı ikinci derecesine ulaştı. Ramil, İtalyan Pietro Mennea'nın 1979 yılında 19.72 saniyeyle kırdığı Avrupa rekorunun, yalnızca 0.04 saniye uzağında kaldı.

4X100 METREDEKİ İLK MADALYADA ÖNEMLİ ROL OYNADI

Ramil Guliyev, 200 metrede gösterdiği başarılı performansı, 4x100 metre yarışına da taşıyarak, Türkiye'nin bu kategoride kazandığı ilk madalyada büyük pay sahibi oldu.

Emre Zafer Barnes, Jak Ali Harvey, Yiğitcan Hekimoğlu ve Ramil Guliyev'den oluşan milli takım, 37.98'lik derecesiyle kazandığı gümüş madalyayla Türk atletizm tarihinde bir ilke imza attı.

MADALYA SİNYALİNİ ELMAS LİG'DE VERDİ

Milli atlet Ramil Guliyev, 2017'deki dünya şampiyonluğu öncesi yaptığı gibi Avrupa Şampiyonası öncesinde de Elmas Lig'de kazandığı birinciliklerle dikkatleri üzerine çekti.

Ramil, geçen yıl İngiltere'de düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda "atletizmin yaşayan efsanesi" Usain Bolt'un üst üste 4 kez adını zirveye yazdırdığı 200 metrede altın madalyanın sahibi oldu.

2017 Elmas Lig'in Paris ve Birmingham ayaklarındaki birincilikleriyle dünya şampiyonluğunun gizli favorisi konumuna gelen Ramil, 2018 Elmas Lig'de de başarılı performansını sürdürdü. Milli atlet, 2018'de Oslo ve Stockholm ayaklarını 20 saniyenin altına inerek kazandı.

TÜRKİYE FORMASIYLA 17 MADALYA

2013 yılından itibaren uluslararası organizasyonlarda Türkiye adına yarışmaya başlayan Ramil Guliyev, milli formayla kazandığı madalya sayısını 17'ye çıkardı.

İlk olarak 2013 yılında Mersin'de organize edilen Akdeniz Oyunları'nda ay-yıldızlı formayı giyen Ramil, 100 ve 200 metre yarışlarında gümüş madalyaya uzandı. Ramil, bu yıl organize edilen oyunlarda ise 200 metrede altın, 4x100 metre bayrak yarışında da gümüş madalya elde etti.

2014 Balkan Şampiyonası'nda 100 ve 200 metrede mutlu sona ulaşan milli atlet, 2015'te 200, 2016'ta da 100 ve 200 metrelerde ilk sırada yer alarak İstiklal Marşı'nı okuttu.

Ramil, Çin'in Gwangju kentinde gerçekleştirilen 2015 Yaz Üniversite Oyunları'nı 100 ve 200 metrede bronz madalyayla tamamladı.

Milli sporcu, 2016 yılında Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da yapılan Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda ise 200 metrede gümüş madalyayı boynuna taktı.

2017 Dünya Şampiyonası'nda 200 metrede altın madalyanın sahibi olan sprinter, 2017 İslami Dayanışma Oyunları'ndaki 100 ve 200 metre yarışlarını da birinci bitirdi.

2018 Avrupa Şampiyonası'ndaki 200 metre yarışını kazanan Ramil, ayrıca 4x100 metre bayrakta da kürsünün ikinci basamağına çıktı.

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