Pitonun 15 bin kilometrelik yolculuğu: Avustralya'dan tatil dönüşünde İskoç turistin bavulundan yılan çıktı

Avustralya'nın Queensland eyaletine tatile giden İskoç bir turist, bavulundaki ayakkabısının içine girmiş bir yılanı eve döndüğünde buldu.

Mackay'den Glasgow'a yaklaşık 15 bin kilometre yolculuk yapan ve yolda deri değiştiren zehirsiz benekli piton karantinaya alındı.

Avustralya'da evcil hayvan olarak beslenen benekli pitonların uzunluğu 100-140 santimetreye kadar çıkabiliyor.

'Bir daha Avustralya'ya gelmeyecek'

Damadı Paul Airlie'ye göre, Moira Boxall ayakkabısının içinde kıvrılmış olarak gördüğü yılanı önce şaka için konulan bir oyuncak sandı.

Boxall, sonra ayakkabıyı dışarı çıkarıp üzerine bir kutu koydu, ardından da damadını aradı.

Airlie, Avustralya ABC televizyonuna, kayınvalidesinin bir daha kendilerini ziyarete geleceğini sanmadığını belirterek "Onu telaşlandırmamak için Queensland'de çok yılan olduğunu söylemedik. Dönmeden iki-üç gün önce odasında yılan gördüğünü sandığını söyleyerek gece 03.00'te bizi uyandırmıştı" dedi.