Piyanist Sever'den #iyilikresitali



Zorlu PSM, eylülde dünyaca ünlü piyanist Odelia Sever'i konuk edecek. Howden Group’un tüm dünyada düzenlediği sosyal sorumluluk projesi kapsamında Hindistan ve İspanya’dan sahneye çıkan Sever, konserin Türkiye ayağı için 12 Eylül'de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde müzik severlerle buluşacak.

#iyilikresitali isimli bu konserin geliri Darüşşafaka'da okuyan babası ya da annesi hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz, 927 yetenekli öğrencinin nitelikli bir eğitimle geleceğe hazırlanması için Darüşşafaka Cemiyeti’ne bağışlanacak.

Kariyeri boyunca Zarastro Trio, Amadeud Quartet ve Arjantinli bir tango beşlisi olan Tangobar gibi birçok müzik grubu ile çalışan ünlü piyanist, İstanbul’da vereceği sıra dışı bu konserde hem piyano çalıp, hem de dans ederek seslendireceği parçalar ile izleyenlere keyifli anlar yaşatacak.