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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Piyanonun efsane ismi Maria João Pires İstanbul Müzik Festivali'nde

        Piyanonun efsane ismi Maria João Pires İstanbul Müzik Festivali'nde

        52. İstanbul Müzik Festivali, piyanonun yaşayan efsanesi Maria João Pires'i ağırlamaya hazırlanıyor. Pires'e Festival Strings Lucerne'in eşlik edeceği konser 31 Mayıs'ta Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda izleyiciyle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.05.2024 - 11:03 Güncelleme: 28.05.2024 - 11:04
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        Piyanonun efsane ismi İstanbul Müzik Festivali'nde
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        İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Borusan Holding sponsorluğunda düzenlenen 52. İstanbul Müzik Festivali, çağımızın en önemli piyanistlerinden Maria João Pires’i ağırlamaya hazırlanıyor.

        Sekiz yıl aradan sonra bir kez daha festivalin konuğu olacak Pires’e Beethoven’ın piyano konçertosunda Festival Strings Lucerne eşlik edecek.

        Konserde ayrıca bestecinin Pastoral Senfoni’si ile Honegger’in Yaz Pastorali seslendirilecek. Konser Türkiye İş Bankası’nın gösteri sponsorluğunda, 31 Mayıs saat 20.00’de Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenecek.

        Festival Strings Lucerne & Maria João Pires konserinin hemen ardından, klasik müziğin yıldız isimleri art arda festivalin konuğu olacak. 1 Haziran’da Khatia Buniatishvili İş Kuleleri Salonu’nda, 2 Haziran’da Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ve Macar Ulusal Korosu ve 3 Haziran’da ise Budapeşte Festival Orkestrası ve Francesco Piemontesi Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda klasik müzik severlerle buluşacak.

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        12 Haziran’a kadar sürecek festivalin biletleri, passo.com.tr, Passo mobil uygulaması, Passo perakende noktaları ve İKSV ana gişeden (Pazar hariç her gün 10.00-13.00 ve 14.00-18.00 arası) alınabiliyor.

        Öğrenciler bu yıl yine tüm İKSV etkinliklerinde 20 TL’lik Eczacıbaşı Genç Bilet uygulamasından faydalanabiliyor.

        Konservatuvarların müzik bölümünde eğitim gören öğrenciler ise festival konserlerini her sene olduğu gibi ücretsiz takip edebiliyor.

        “KLASİK MÜZİĞİN POP STARI” KHATİA BUNİATİSHVİLİ BİR KEZ DAHA İSTANBUL’DA

        Le Figaro’nun “klasik müziğin pop starı” olarak tanımladığı Khatia Buniatishvili, 2013’te Münih Oda Orkestrası eşliğinde ve 2018’de oda müziği konseriyle dinleyicilerin gönüllerini fethettiği İstanbul Müzik Festivali’ne bu kez Satie, Chopin, Bach, Schubert ve Liszt besteleriyle hayatın çoksesliliğini yankılayan zengin içerikli bir resitalle dönüyor. “Labyrinth” başlıklı konser 1 Haziran saat 20.00’de İş Kuleleri Salonu’nda.

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        BORUSAN İSTANBUL FİLARMONİ ORKESTRASI’NDAN MOZART REQUİEM

        Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ve Macar Ulusal Korosu’na genç kuşaktan dört yıldız solistin de katıldığı, “Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’ndan Mozart Requiem” başlıklı bu görkemli konserin repertuvarında, dâhi besteci Mozart’ın ölümüyle yarıda kalan eseri Requiem’in yanı sıra çağdaş besteci Arvo Pärt de var. Konser 2 Haziran saat 20.00’de Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleştirilecek.

        BUDAPEŞTE FESTİVAL ORKESTRASI’NDAN BRAHMS’A ADANMIŞ BİR KONSER

        Gramophone dergisinin dünyanın en iyi 10 orkestrası arasında gösterdiği Budapeşte Festival Orkestrası ile Alman Klasik ve Romantik dönem repertuvarının önde gelen yorumcularından Francesco Piemontesi, Brahms’a adanmış bir konserle festivalde. Günümüzün en vizyoner şeflerinden Iván Fischer’ın yönettiği konser 3 Haziran saat 20.00’de Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda. Konserin yüksek katkıda bulunan gösteri sponsoru ise Mercedes-Benz.

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        #Maria João Pires
        #İstanbul Müzik Festivali
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