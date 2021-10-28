Piyasa gözetimi ve denetimine tek çatı geliyor

AA

2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan yapılan derlemeye göre, gelecek yıl ticaretin ve tüketicinin korunmasının geliştirilmesine yönelik hizmetler öne çıkacak.

Bu kapsamda, kalite odaklı, yenilikçi yaklaşım ve uygulamalarla Türkiye'nin ticaretin kolay ve güvenli yapıldığı, tüketici haklarının gözetildiği ve korunduğu önemli ticaret merkezlerinden biri haline getirilmesi amaçlanıyor.

Toptan ticaretin geliştirilmesi için toptancı hallerinin ve benzeri yapıların modernizasyonu sağlanacak. Bu amaçla mevzuat çalışmaları ve ikincil düzenlemeler yapılacak.

e-Ticarette güvenin sağlanması konusundaki çalışmalar tamamlanacak, özellikle coğrafi ve kültürel yakınlık nedeniyle Türkiye'nin rekabet avantajı olan bölgelerde pazar payı artırılacak. Bu hedef kapsamında ilgili kurumların koordinasyonu ile sınır ötesi e-ticarette ürünlerin iade alınması sürecinin kolaylaştırılmasına ilişkin mevzuat düzenlemeleri yapılacak ve uygulama iyileştirilecek. Bu amaçla teknik düzenlemeler yapılacak ve kullanıcı kılavuzları yayımlanacak.

e-Ticarette ürün güvenliği denetimlerinin sağlanması konusunda model geliştirilecek ve ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeler yapılacak. e-Ticarete konu ürünlerin ürün güvenliği denetimlerini de içeren Uzaktan İletişim Araçları Yoluyla Piyasaya Arz Edilen Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik hazırlanacak.

Tüketicinin korunmasına ilişkin mevzuat güncel gelişmelere uygun olarak gözden geçirilecek, piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerinin etkinliği artırılacak. Farklı idareler üzerinden yürüyen yapının toplulaştırılması, uygulama yeknesaklığının sağlanması ve mükerrerliklerin engellenmesi amacıyla bağımsız bir "Piyasa Gözetim ve Denetim Kurumu" kurulacak.

Bilinçli tüketimi yaygınlaştırıcı tanıtım ve farkındalık faaliyetleri yürütülecek. Tüketici hukuku uyuşmazlık çözüm mekanizmalarında kapasitenin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacak. Tüketicileri bilinçlendirici materyaller hazırlanacak ve dijital platformlar geliştirilecek.

Tüketicilere yönelik "hizmet memnuniyet endeksi" oluşturulacak. Belirlenecek üniversite ve araştırma kuruluşları tarafından Türkiye genelinde her yıl yapılacak araştırmayla "memnuniyet endeksi" oluşturulacak.

Perakende işletmelerinin açılışı, faaliyeti ve kapanışında gerekli başvuru ve diğer işlemlerin tek merkezden yapılmasını ve buradan sonuçlandırılmasını sağlayacak Perakende Bilgi Sistemi (PERBİS) ile buna ilişkin usul ve esasları belirleyen yönetmelik çalışmalarının bu yıl sonu itibarıyla tamamlanması öngörülüyor.

e-TİCARET HACMİ ARTIYOR

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla birlikte e-ticaret alanındaki yatırımlar artarken mağazalar ve AVM'ler gibi fiziksel satış kanallarında alışveriş trafiği giderek azaldı. Bu süreçte e-ticaret hacmi önemli ölçüde artış gösterdi ve toplam ticaret içindeki payını yukarı çıkardı. 2020 yılında e-ticaret hacmi bir önceki yıla oranla yüzde 66 artarak 226,2 milyar lira oldu. e-Ticaretin genel ticarete oranı da 2019 yılında yüzde 9,8 iken 2020'de yüzde 15,7'ye yükseldi. Perakende e-ticaretin toplam e-ticaret içindeki payı yüzde 64 olarak gerçekleşti. Türkiye'de 2019 yılında 68 bin 457 olan e-ticaret faaliyetinde bulunan işletme sayısı 2020 yılı itibarıyla 256 bin 861'e yükseldi.

Bu yıl sonunda 100'e ulaşması beklenen güven damgası almış e-ticaret sitesi sayısının gelecek yıl 250'yi bulması hedefleniyor.

Bu yıl yüzde 44'lerde olan internet üzerinden alışveriş yapanların oranının gelecek yıl yüzde 51'i aşması öngörülüyor. e-Ticaret işlem hacminin de yıl sonunda 340 milyar liraya, gelecek yıl 450 milyar liraya çıkması bekleniyor.