Piyasa kapanışı: 01 Ağustos 2024 Perşembe Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
Borsa bugün (01 Ağustos 2024 Perşembe) günü yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 1,50 değer kazanarak 10.798,09 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde -0,12 azalış ile 33,10 liraya geriledi. Gram altın ise yüzde -0,49 ile 2.596,55 liradan işlem gördü.
01 Ağustos 2024 Perşembe tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü 1,50 yükseliş ile 10.798,09 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi MAGEN,MMCAS,DCTTR, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise USAK,BTCIM,OYAKC.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler EREGL (6.709.252.332.35 TL), THYAO (6.241.449.564.50 TL), ISCTR (4.795.657.250.88 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
57.25 ₺
|
2.14 %
|
6.709.252.332
|
297.50 ₺
|
2.85 %
|
6.241.449.565
|
15.54 ₺
|
3.60 %
|
4.795.657.251
|
47.00 ₺
|
1.08 %
|
4.599.684.211
|
32.00 ₺
|
5.96 %
|
4.514.579.024
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
33.00 ₺
|
10.00 %
|
6.881.368
|
16.94 ₺
|
10.00 %
|
21.127.636
|
67.10 ₺
|
10.00 %
|
12.967.458
|
32.80 ₺
|
9.99 %
|
219.261.377
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
24.78 ₺
|
-9.16 %
|
291.652.271
|
173.80 ₺
|
-6.00 %
|
509.878.860
|
74.75 ₺
|
-5.68 %
|
1.183.037.777
|
6.18 ₺
|
-5.36 %
|
13.300.266
|
19.01 ₺
|
-4.95 %
|
61.262.735
Serbest Piyasada döviz fiyatları (01 Ağustos 2024 Perşembe)
Dolar/TL yüzde -0,12 azalarak 33,10 lira oldu, Euro/TL yüzde -0,33 düşerek 35,78 lirayla günü tamamladı.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
33,10 ₺
|
-0,12 %
|
E
|
35,78 ₺
|
-0,33 %
Altın fiyatlarında son durum (01 Ağustos 2024 Perşembe)
Altının ons fiyatı yüzde -0,26 azalış ile 2.441,15 dolara geriledi. Türkiye'de gram altın yüzde -0,49 düşüşle 2.596,55 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 4.245,18 olurken, Cumhuriyet altını ise 16.928,78 oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
2.441,15 ₺
|
-0,26 %
|
2.596,55 ₺
|
-0,49 %
|
16.928,78 ₺
|
-0,49 %
|
4.245,18 ₺
|
-0,49 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -5,15 azalış ile 63.039,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -6,74 düşüş ile 3.093,59 doları buldu. Brent Petrol ise 79,86 dolar