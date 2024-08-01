Piyasa kapanışı: 01 Ağustos 2024 Perşembe Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

01 Ağustos 2024 Perşembe tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü 1,50 yükseliş ile 10.798,09 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi MAGEN,MMCAS,DCTTR, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise USAK,BTCIM,OYAKC.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler EREGL (6.709.252.332.35 TL), THYAO (6.241.449.564.50 TL), ISCTR (4.795.657.250.88 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (01 Ağustos 2024 Perşembe)