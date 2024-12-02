Piyasa kapanışı: 02 Aralık 2024 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (02 Aralık 2024 Pazartesi) günü yükseliş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde 0,30 değer kazanarak 9.681,11 puanla günü kapattı.Dolar ise 34,73 liraya yükseldi.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -0,31 ile 2.952,75 liraya geriledi.
02 Aralık 2024 Pazartesi Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 9.681,11 puanla kapatırken günlük yükseliş % 0,30 olarak gerçekleşti.
Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse SEKFK,CEOEM,KRGYO, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise ETILR,IEYHO,CMENT oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (9.466.880.872.50 TL), YKBNK (4.929.316.207.26 TL), ISCTR (4.543.228.169.13 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
285.50 ₺
|
0.18 %
|
9.466.880.873
|
29.00 ₺
|
-2.16 %
|
4.929.316.207
|
13.66 ₺
|
0.22 %
|
4.543.228.169
|
26.04 ₺
|
1.01 %
|
4.065.582.518
|
61.00 ₺
|
0.25 %
|
3.693.874.555
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
8.38 ₺
|
9.97 %
|
70.796.239
|
30.00 ₺
|
9.97 %
|
153.674.348
|
44.62 ₺
|
9.96 %
|
40.273.257
|
22.32 ₺
|
9.95 %
|
191.752.976
|
2.10 ₺
|
9.95 %
|
57.993.403
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
43.82 ₺
|
-9.80 %
|
367.392.370
|
10.86 ₺
|
-8.82 %
|
492.281.726
|
386.75 ₺
|
-7.25 %
|
5.785.219
|
6.76 ₺
|
-5.59 %
|
114.157.438
Serbest Piyasada döviz fiyatları (02 Aralık 2024 Pazartesi)
Bugün Dolar/TL yüzde 0,08 artış ile 34,73 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde -0,93 düşüş ile 36,39 liraya geldi.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
34,73 ₺
|
0,08 %
|
E
|
36,39 ₺
|
-0,93 %
Altın fiyatlarında son durum (02 Aralık 2024 Pazartesi)
Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 0,10 değer kazanarak 2.645,76 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -0,31 değer kaybederek 2.952,75 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 4.827,64 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 19.251,92 lira oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
2.645,76 ₺
|
0,10 %
|
2.952,75 ₺
|
-0,31 %
|
19.251,92 ₺
|
-0,31 %
|
4.827,64 ₺
|
-0,31 %
Diğer piyasalar
Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -0,45 değer kaybederek 96.750,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -1,36 düşerek 3.660,27 dolardan işlem gördü.