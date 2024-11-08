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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa kapanışı: 08 Kasım 2024 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

        Piyasa kapanışı: 08 Kasım 2024 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (08 Kasım 2024 Cuma) günü yükseliş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde 2,67 değer kazanarak 9.184,82 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,41 yükselerek 34,38 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -0,27 değer kaybederek 2.968,17 liraya düştü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2024 - 18:30 Güncelleme: 08.11.2024 - 18:30
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        Piyasa kapanışı: 08 Kasım 2024 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
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        08 Kasım 2024 Cuma Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 9.184,82 puanla kapatırken günlük yükseliş % 2,67 olarak gerçekleşti.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi TLMAN,DOFER,SUNTK olurken en çok değer kaybeden 3 hisse EUHOL,DURDO,ULKER oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler AKBNK (6.921.457.884.07 TL), ISCTR (6.804.868.012.07 TL), THYAO (6.702.494.741.50 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        A
        51.20
        5.79 %
        6.921.457.884
        I
        11.80
        4.42 %
        6.804.868.012
        T
        290.25
        2.65 %
        6.702.494.742
        Y
        25.34
        7.19 %
        6.553.831.537
        T
        91.40
        2.70 %
        4.438.031.055
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        95.35
        9.98 %
        75.453.859
        D
        31.56
        9.97 %
        124.437.682
        S
        25.84
        9.96 %
        189.263.541
        D
        7.62
        9.96 %
        103.122.283
        B
        24.08
        9.95 %
        94.068.479
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        E
        7.47
        -10.00 %
        19.835.558
        D
        21.50
        -9.97 %
        10.985.490
        U
        116.10
        -7.05 %
        2.801.086.093
        T
        10.37
        -6.58 %
        172.789.699
        U
        13.81
        -5.80 %
        124.835.292
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (08 Kasım 2024 Cuma)

        Dolar/TL yüzde 0,41 artarak 34,38 lira oldu, Euro/TL yüzde -0,36 düşerek 36,93 lirayla günü tamamladı.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        34,38
        0,41 %
        E
        EUR/TRY
        36,93
        -0,36 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (08 Kasım 2024 Cuma)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -0,61 :artarakazalarak 2.690,24 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde -0,27 düşüş sonucu 2.968,17 lirayı buldu. Çeyrek altın % -0,27 düşerek 4.852,96 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 19.352,47.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        2.690,24
        -0,61 %
        G
        GRAM ALTIN
        2.968,17
        -0,27 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        19.352,47
        -0,27 %
        ÇEYREK ALTIN
        4.852,96
        -0,27 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 1,33 yükseliş ile 76.361,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 4,13 artış ile 2.936,96 dolar.Brent Petrol ise 73,58 dolar

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