Piyasa kapanışı: 15 Ekim 2024 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
Borsa İstanbul günü (15 Ekim 2024 Salı) yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 1,88 değer kazanarak 8.862,49 puanla günü kapattı.Dolar ise 34,23 liraya düştü.Gram altın ise yüzde 0,42 ile 2.929,75 liradan işlem gördü.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 15 Ekim 2024 Salı tarihinde günü 8.862,49 puanla bitirdi, günlük yükseliş 1,88 oldu.
Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi FLAP,CMENT,BURCE, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise DIRIT,EUHOL,MTRYO.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (8.079.800.482.50 TL), YKBNK (7.775.748.640.94 TL), ISCTR (6.733.780.886.03 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
268.00 ₺
|
3.98 %
|
8.079.800.483
|
26.76 ₺
|
5.19 %
|
7.775.748.641
|
12.49 ₺
|
1.05 %
|
6.733.780.886
|
48.44 ₺
|
0.33 %
|
5.262.773.700
|
54.35 ₺
|
0.83 %
|
4.787.850.180
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
11.66 ₺
|
10.00 %
|
265.789.212
|
379.50 ₺
|
10.00 %
|
5.786.156
|
264.00 ₺
|
10.00 %
|
202.706.859
|
17.51 ₺
|
9.99 %
|
286.438.726
|
1,487.00 ₺
|
9.99 %
|
49.576.864
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
38.34 ₺
|
-10.00 %
|
15.770.098
|
8.36 ₺
|
-9.91 %
|
8.283.740
|
7.18 ₺
|
-4.01 %
|
6.367.869
|
20.74 ₺
|
-3.89 %
|
179.547.932
Serbest Piyasada döviz fiyatları (15 Ekim 2024 Salı)
Dolar/TL bugün yüzde -0,13 düşerek 34,23 liraya düşerken Euro/TL yüzde -0,16 düşerek 37,35 lira oldu.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
34,23 ₺
|
-0,13 %
|
E
|
37,35 ₺
|
-0,16 %
Altın fiyatlarında son durum (15 Ekim 2024 Salı)
Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 0,57 değer kazanarak 2.663,58 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 0,42 değer kazanarak 2.929,75 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 4.790,15 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 19.102,00 lira oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
2.663,58 ₺
|
0,57 %
|
2.929,75 ₺
|
0,42 %
|
19.102,00 ₺
|
0,42 %
|
4.790,15 ₺
|
0,42 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -0,97 azalış ile 65.342,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -2,87 düşüş ile 2.554,56 doları buldu. Brent Petrol ise 73,62 dolar