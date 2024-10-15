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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa kapanışı: 15 Ekim 2024 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

        Piyasa kapanışı: 15 Ekim 2024 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa İstanbul günü (15 Ekim 2024 Salı) yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 1,88 değer kazanarak 8.862,49 puanla günü kapattı.Dolar ise 34,23 liraya düştü.Gram altın ise yüzde 0,42 ile 2.929,75 liradan işlem gördü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.10.2024 - 18:30 Güncelleme: 15.10.2024 - 18:30
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        Piyasa kapanışı: 15 Ekim 2024 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
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        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 15 Ekim 2024 Salı tarihinde günü 8.862,49 puanla bitirdi, günlük yükseliş 1,88 oldu.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi FLAP,CMENT,BURCE, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise DIRIT,EUHOL,MTRYO.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (8.079.800.482.50 TL), YKBNK (7.775.748.640.94 TL), ISCTR (6.733.780.886.03 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        268.00
        3.98 %
        8.079.800.483
        Y
        26.76
        5.19 %
        7.775.748.641
        I
        12.49
        1.05 %
        6.733.780.886
        E
        48.44
        0.33 %
        5.262.773.700
        A
        54.35
        0.83 %
        4.787.850.180
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        F
        11.66
        10.00 %
        265.789.212
        C
        379.50
        10.00 %
        5.786.156
        B
        264.00
        10.00 %
        202.706.859
        F
        17.51
        9.99 %
        286.438.726
        M
        1,487.00
        9.99 %
        49.576.864
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        D
        38.34
        -10.00 %
        15.770.098
        E
        8.36
        -9.91 %
        8.283.740
        M
        7.18
        -4.01 %
        6.367.869
        S
        20.74
        -3.89 %
        179.547.932
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (15 Ekim 2024 Salı)

        Dolar/TL bugün yüzde -0,13 düşerek 34,23 liraya düşerken Euro/TL yüzde -0,16 düşerek 37,35 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        34,23
        -0,13 %
        E
        EUR/TRY
        37,35
        -0,16 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (15 Ekim 2024 Salı)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 0,57 değer kazanarak 2.663,58 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 0,42 değer kazanarak 2.929,75 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 4.790,15 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 19.102,00 lira oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        2.663,58
        0,57 %
        G
        GRAM ALTIN
        2.929,75
        0,42 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        19.102,00
        0,42 %
        ÇEYREK ALTIN
        4.790,15
        0,42 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -0,97 azalış ile 65.342,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -2,87 düşüş ile 2.554,56 doları buldu. Brent Petrol ise 73,62 dolar

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