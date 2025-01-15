Piyasa kapanışı: 15 Ocak 2025 Çarşamba Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 15 Ocak 2025 Çarşamba tarihinde günü 9.733,83 puanla bitirdi, günlük yükseliş 0,18 oldu.

Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse OSTIM,POLTK,CELHA, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise KOCMT,TKNSA,BEGYO oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (10.475.805.967.00 TL), ISCTR (7.017.055.322.40 TL), YKBNK (6.537.213.298.32 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (15 Ocak 2025 Çarşamba)

Dolar/TL bugün yüzde -0,04 düşerek 35,47 liraya düşerken Euro/TL yüzde 0,13 yükselerek 36,64 lira oldu.

Altın fiyatlarında son durum (15 Ocak 2025 Çarşamba)

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,14 :artarakazalarak 2.681,13 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,06 yükseliş sonucu 3.055,13 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,06 yükselerek 4.995,13 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 19.919,41.

Diğer piyasalar

Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 2,71 artış ile 99.423,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 3,92 yükseliş ile 3.337,34 doları buldu. Brent Petrol ise 81,08 dolar