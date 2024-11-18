Piyasa kapanışı: 18 Kasım 2024 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

18 Kasım 2024 Pazartesi, BIST 100 günü 0,06 yükselerek 9.395,39 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9445.3000 puandan işlem görürken en düşük 9315.2700 puanı gördü.

Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse DIRIT,KSTUR,KRDMA, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise CEOEM,SURGY,BRMEN oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (7.628.999.862.75 TL), YKBNK (5.995.895.426.04 TL), ISCTR (5.454.569.568.17 TL) oldu.