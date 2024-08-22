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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa kapanışı: 22 Ağustos 2024 Perşembe Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

        Piyasa kapanışı: 22 Ağustos 2024 Perşembe Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa bugün (22 Ağustos 2024 Perşembe) günü yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,17 değer kazanarak 9.921,40 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,06 yükselerek 33,90 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -1,24 ile 2.700,89 liraya geriledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.08.2024 - 18:30 Güncelleme: 22.08.2024 - 18:30
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        Piyasa kapanışı: 22 Ağustos 2024 Perşembe Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
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        22 Ağustos 2024 Perşembe, BIST 100 günü 0,17 yükselerek 9.921,40 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10031.0700 puandan işlem görürken en düşük 9869.6100 puanı gördü.

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse TRILC,TCKRC,RUBNS, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise MEGAP,TSGYO,MARKA oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (7.435.717.418.75 TL), KOZAL (6.301.929.146.60 TL), ISCTR (4.684.411.007.89 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        294.50
        -1.09 %
        7.435.717.419
        K
        28.68
        6.62 %
        6.301.929.147
        I
        13.49
        1.12 %
        4.684.411.008
        E
        49.40
        0.98 %
        4.613.009.745
        A
        59.55
        0.68 %
        4.591.190.118
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        25.30
        10.00 %
        1.037.264.034
        K
        29.04
        10.00 %
        1.519.716.931
        R
        36.74
        10.00 %
        58.504.703
        A
        32.56
        10.00 %
        365.441.276
        N
        80.95
        9.99 %
        203.666.884
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        M
        4.21
        -9.85 %
        2.009.589
        T
        13.24
        -9.62 %
        255.540.730
        M
        67.35
        -8.99 %
        36.219.510
        B
        31.86
        -8.87 %
        116.822.096
        O
        27.56
        -8.56 %
        346.262.839
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (22 Ağustos 2024 Perşembe)

        Bugün Dolar/TL yüzde 0,06 artış ile 33,90 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde -0,03 düşüş ile 37,77 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        33,90
        0,06 %
        E
        EUR/TRY
        37,77
        -0,03 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (22 Ağustos 2024 Perşembe)

        Altının ons fiyatı yüzde -1,26 azalış ile 2.480,79 dolara geriledi. Türkiye'de gram altın yüzde -1,24 düşüşle 2.700,89 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 4.415,96 olurken, Cumhuriyet altını ise 17.609,82 oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        2.480,79
        -1,26 %
        G
        GRAM ALTIN
        2.700,89
        -1,24 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        17.609,82
        -1,24 %
        ÇEYREK ALTIN
        4.415,96
        -1,24 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 1,93 artış ile 60.667,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 0,18 yükseliş ile 2.607,52 doları buldu. Brent Petrol ise 77,43 dolar

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