Piyasa kapanışı: 22 Ağustos 2024 Perşembe Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

22 Ağustos 2024 Perşembe, BIST 100 günü 0,17 yükselerek 9.921,40 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10031.0700 puandan işlem görürken en düşük 9869.6100 puanı gördü.

Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse TRILC,TCKRC,RUBNS, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise MEGAP,TSGYO,MARKA oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (7.435.717.418.75 TL), KOZAL (6.301.929.146.60 TL), ISCTR (4.684.411.007.89 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (22 Ağustos 2024 Perşembe)