Piyasa kapanışı: 22 Ekim 2024 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (22 Ekim 2024 Salı) günü yükseliş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde 2,13 değer kazanarak 8.838,60 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,00 yükselerek 34,24 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,93 değer kazanarak 3.020,07 liraya yükseldi.
22 Ekim 2024 Salı Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 8.838,60 puanla kapatırken günlük yükseliş % 2,13 olarak gerçekleşti.
Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse SMRTG,CWENE,BRLSM, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise DIRIT,SAFKR,GZNMI oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (7.292.711.624.50 TL), ISCTR (5.616.936.768.16 TL), AKBNK (4.949.047.753.85 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
274.75 ₺
|
1.95 %
|
7.292.711.625
|
11.61 ₺
|
2.93 %
|
5.616.936.768
|
49.90 ₺
|
2.97 %
|
4.949.047.754
|
47.52 ₺
|
0.00 %
|
4.601.648.508
|
24.54 ₺
|
1.74 %
|
4.384.365.765
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
37.40 ₺
|
10.00 %
|
644.777.900
|
170.50 ₺
|
10.00 %
|
600.305.489
|
15.98 ₺
|
9.98 %
|
75.997.245
|
190.60 ₺
|
9.98 %
|
116.831.246
|
28.42 ₺
|
9.98 %
|
966.459.548
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
26.82 ₺
|
-10.00 %
|
14.596.266
|
60.70 ₺
|
-9.94 %
|
105.523.741
|
46.80 ₺
|
-9.83 %
|
84.281.295
|
19.28 ₺
|
-7.93 %
|
305.256.010
|
64.00 ₺
|
-6.98 %
|
31.204.784
Serbest Piyasada döviz fiyatları (22 Ekim 2024 Salı)
Dolar/TL yüzde 0,00 artarak 34,24 lira oldu, Euro/TL yüzde -0,02 düşerek 37,05 lirayla günü tamamladı.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
34,24 ₺
|
0,00 %
|
E
|
37,05 ₺
|
-0,02 %
Altın fiyatlarında son durum (22 Ekim 2024 Salı)
Altının ons fiyatı yüzde 0,80 artış ile 2.741,67 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 0,93 yükselişle 3.020,07 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 4.937,82 olurken, Cumhuriyet altını ise 19.691,84 oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
2.741,67 ₺
|
0,80 %
|
3.020,07 ₺
|
0,93 %
|
19.691,84 ₺
|
0,93 %
|
4.937,82 ₺
|
0,93 %
Diğer piyasalar
Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 0,65 değer kazanarak 67.437,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -1,31 yükselerek 2.631,71 dolardan işlem gördü.