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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa kapanışı: 22 Ekim 2024 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

        Piyasa kapanışı: 22 Ekim 2024 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (22 Ekim 2024 Salı) günü yükseliş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde 2,13 değer kazanarak 8.838,60 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,00 yükselerek 34,24 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,93 değer kazanarak 3.020,07 liraya yükseldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2024 - 18:30 Güncelleme: 22.10.2024 - 18:30
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        Piyasa kapanışı: 22 Ekim 2024 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
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        22 Ekim 2024 Salı Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 8.838,60 puanla kapatırken günlük yükseliş % 2,13 olarak gerçekleşti.

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse SMRTG,CWENE,BRLSM, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise DIRIT,SAFKR,GZNMI oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (7.292.711.624.50 TL), ISCTR (5.616.936.768.16 TL), AKBNK (4.949.047.753.85 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        274.75
        1.95 %
        7.292.711.625
        I
        11.61
        2.93 %
        5.616.936.768
        A
        49.90
        2.97 %
        4.949.047.754
        E
        47.52
        0.00 %
        4.601.648.508
        Y
        24.54
        1.74 %
        4.384.365.765
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        S
        37.40
        10.00 %
        644.777.900
        C
        170.50
        10.00 %
        600.305.489
        B
        15.98
        9.98 %
        75.997.245
        K
        190.60
        9.98 %
        116.831.246
        E
        28.42
        9.98 %
        966.459.548
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        D
        26.82
        -10.00 %
        14.596.266
        S
        60.70
        -9.94 %
        105.523.741
        G
        46.80
        -9.83 %
        84.281.295
        D
        19.28
        -7.93 %
        305.256.010
        M
        64.00
        -6.98 %
        31.204.784
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (22 Ekim 2024 Salı)

        Dolar/TL yüzde 0,00 artarak 34,24 lira oldu, Euro/TL yüzde -0,02 düşerek 37,05 lirayla günü tamamladı.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        34,24
        0,00 %
        E
        EUR/TRY
        37,05
        -0,02 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (22 Ekim 2024 Salı)

        Altının ons fiyatı yüzde 0,80 artış ile 2.741,67 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 0,93 yükselişle 3.020,07 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 4.937,82 olurken, Cumhuriyet altını ise 19.691,84 oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        2.741,67
        0,80 %
        G
        GRAM ALTIN
        3.020,07
        0,93 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        19.691,84
        0,93 %
        ÇEYREK ALTIN
        4.937,82
        0,93 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 0,65 değer kazanarak 67.437,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -1,31 yükselerek 2.631,71 dolardan işlem gördü.

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