Piyasa kapanışı: 27 Aralık 2024 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
Borsa İstanbul günü (27 Aralık 2024 Cuma) yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,77 değer kazanarak 10.025,47 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,10 artış ile 35,21 liraya çıktı. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -0,58 değer kaybederek 2.960,60 liraya düştü.
27 Aralık 2024 Cuma, BIST 100 günü 0,77 yükselerek 10.025,47 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10055.0600 puandan işlem görürken en düşük 9953.9800 puanı gördü.
Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi DERIM,AKENR,PRKME, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise BMSTL,SANFM,DURKN.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (6.884.723.337.50 TL), ISCTR (4.320.226.992.45 TL), AKBNK (4.060.461.419.30 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
290.75 ₺
|
0.26 %
|
6.884.723.338
|
13.66 ₺
|
0.29 %
|
4.320.226.992
|
66.25 ₺
|
0.91 %
|
4.060.461.419
|
14.00 ₺
|
3.93 %
|
3.934.594.279
|
31.12 ₺
|
1.50 %
|
3.498.487.826
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
37.50 ₺
|
9.97 %
|
95.488.830
|
12.16 ₺
|
9.95 %
|
309.073.165
|
22.12 ₺
|
9.94 %
|
116.743.202
|
1,043.00 ₺
|
9.91 %
|
8.529.697
|
7.43 ₺
|
9.91 %
|
99.987.501
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
30.72 ₺
|
-9.96 %
|
527.878.348
|
42.06 ₺
|
-7.44 %
|
164.781.888
|
16.68 ₺
|
-6.03 %
|
168.418.982
|
276.25 ₺
|
-5.56 %
|
2.834.343
|
31.78 ₺
|
-4.91 %
|
456.128.959
Serbest Piyasada döviz fiyatları (27 Aralık 2024 Cuma)
Dolar/TL bugün yüzde 0,10 yükselerek 35,21 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,08 düşerek 36,72 lira oldu.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
35,21 ₺
|
0,10 %
|
E
|
36,72 ₺
|
-0,08 %
Altın fiyatlarında son durum (27 Aralık 2024 Cuma)
Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -0,70 değer kaybederek 2.615,17 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -0,58 değer kaybederek 2.960,60 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 4.840,58 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 19.303,10 lira oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
2.615,17 ₺
|
-0,70 %
|
2.960,60 ₺
|
-0,58 %
|
19.303,10 ₺
|
-0,58 %
|
4.840,58 ₺
|
-0,58 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -0,16 düşüş ile 95.202,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 0,20 artış ile 3.340,33 dolar.Brent Petrol ise 73,82 dolar