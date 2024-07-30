Piyasa kapanışı: 30 Temmuz 2024 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
Borsa bugün (30 Temmuz 2024 Salı) günü düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0,39 değer kaybederek 10.691,68 puanla günü kapattı.Dolar yüzde -0,03 düşerek 33,07 liradan kapanış yaptı.Gram altın ise yüzde 0,12 ile 2.538,83 liradan işlem gördü.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 30 Temmuz 2024 Salı tarihinde günü 10.691,68 puanla bitirdi, günlük düşüş -0,39 oldu.
Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse ALTNY,SANEL,MTRYO, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise NTHOL,USAK,DIRIT oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (7.551.073.436.25 TL), EREGL (5.648.841.649.35 TL), KONTR (4.015.824.716.90 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
293.5 ₺
|
-0.17 %
|
7551073436.25
|
55.9 ₺
|
0.54 %
|
5648841649.35
|
61.5 ₺
|
4.15 %
|
4015824716.9
|
14.91 ₺
|
-2.1 %
|
3954375902.64
|
62.75 ₺
|
-2.94 %
|
3722876711.55
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
112.2 ₺
|
10 %
|
1781567862.7
|
25.96 ₺
|
10 %
|
14864852.42
|
11.33 ₺
|
10 %
|
23064794.34
|
18.48 ₺
|
10 %
|
162868646.03
|
19.14 ₺
|
10 %
|
109054312.78
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
35.56 ₺
|
-9.97 %
|
305437844.58
|
24.8 ₺
|
-9.95 %
|
11295011.2
|
53.95 ₺
|
-9.93 %
|
20246965.15
|
13.05 ₺
|
-8.29 %
|
161356513.29
|
25.52 ₺
|
-7.2 %
|
229834345.58
Serbest Piyasada döviz fiyatları (30 Temmuz 2024 Salı)
Dolar/TL yüzde -0,03 azalarak 33,07 lira oldu, Euro/TL yüzde -0,19 düşerek 35,76 lirayla günü tamamladı.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
33,07 ₺
|
-0,03 %
|
E
|
35,76 ₺
|
-0,19 %
Altın fiyatlarında son durum (30 Temmuz 2024 Salı)
Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 0,07 değer kazanarak 2.385,80 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 0,12 değer kazanarak 2.538,83 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 4.150,99 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 16.553,18 lira oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
2.385,80 ₺
|
0,07 %
|
2.538,83 ₺
|
0,12 %
|
16.553,18 ₺
|
0,12 %
|
4.150,99 ₺
|
0,12 %
Diğer piyasalar
Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -2,84 değer kaybederek 66.026,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 0,31 düşerek 3.312,79 dolardan işlem gördü.