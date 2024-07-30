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        BIST 100 10.691,68 %-0,39
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        Piyasa kapanışı: 30 Temmuz 2024 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa bugün (30 Temmuz 2024 Salı) günü düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0,39 değer kaybederek 10.691,68 puanla günü kapattı.Dolar yüzde -0,03 düşerek 33,07 liradan kapanış yaptı.Gram altın ise yüzde 0,12 ile 2.538,83 liradan işlem gördü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2024 - 18:30 Güncelleme: 30.07.2024 - 20:59
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        Piyasa kapanışı: 30 Temmuz 2024 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
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        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 30 Temmuz 2024 Salı tarihinde günü 10.691,68 puanla bitirdi, günlük düşüş -0,39 oldu.

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse ALTNY,SANEL,MTRYO, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise NTHOL,USAK,DIRIT oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (7.551.073.436.25 TL), EREGL (5.648.841.649.35 TL), KONTR (4.015.824.716.90 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        293.5
        -0.17 %
        7551073436.25
        E
        55.9
        0.54 %
        5648841649.35
        K
        61.5
        4.15 %
        4015824716.9
        I
        14.91
        -2.1 %
        3954375902.64
        A
        62.75
        -2.94 %
        3722876711.55
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        A
        112.2
        10 %
        1781567862.7
        S
        25.96
        10 %
        14864852.42
        M
        11.33
        10 %
        23064794.34
        H
        18.48
        10 %
        162868646.03
        V
        19.14
        10 %
        109054312.78
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        N
        35.56
        -9.97 %
        305437844.58
        U
        24.8
        -9.95 %
        11295011.2
        D
        53.95
        -9.93 %
        20246965.15
        S
        13.05
        -8.29 %
        161356513.29
        T
        25.52
        -7.2 %
        229834345.58
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (30 Temmuz 2024 Salı)

        Dolar/TL yüzde -0,03 azalarak 33,07 lira oldu, Euro/TL yüzde -0,19 düşerek 35,76 lirayla günü tamamladı.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        33,07
        -0,03 %
        E
        EUR/TRY
        35,76
        -0,19 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (30 Temmuz 2024 Salı)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 0,07 değer kazanarak 2.385,80 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 0,12 değer kazanarak 2.538,83 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 4.150,99 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 16.553,18 lira oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        2.385,80
        0,07 %
        G
        GRAM ALTIN
        2.538,83
        0,12 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        16.553,18
        0,12 %
        ÇEYREK ALTIN
        4.150,99
        0,12 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -2,84 değer kaybederek 66.026,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 0,31 düşerek 3.312,79 dolardan işlem gördü.

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