Piyasa kapanışı: 31 Aralık 2024 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

31 Aralık 2024 Salı tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü -0,31 düşüş ile 9.859,33 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi HURGZ,EMKEL,PEHOL olurken en çok değer kaybeden 3 hisse AEFES,AGHOL,LOGO oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (7.512.950.471.75 TL), ISCTR (4.783.251.245.80 TL), AKBNK (3.940.865.151.20 TL) oldu.