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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Piyasa Katılımcıları Anketi açıklandı: Enflasyon beklentisi yükseldi - İş-Yaşam Haberleri

        Piyasa Katılımcıları Anketi açıklandı: Enflasyon beklentisi yükseldi

        Piyasa katılımcılarının yıl sonu enflasyon beklentisi, bir önceki anket döneminde yüzde 43,14 iken, bu anket döneminde yüzde 44,11 oldu. Yıl sonu dolar/TL beklentisi ise 36,63 TL seviyesine geriledi. Büyüme tahmini yüzde 3,1 olarak güncellendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2024 - 10:23 Güncelleme: 11.10.2024 - 10:24
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        Enflasyon beklentisi yükseldi
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        Merkez Bankası (TCMB), ekim ayına ilişkin "Piyasa Katılımcıları Anketi" sonuçlarını açıkladı.

        Buna göre, Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 43,14'den yüzde 44,11'e yükseldi.

        TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 27,49 iken, bu anket döneminde 27,44 oldu. 24 ay sonrası için yüzde 18,38 iken yüzde 18,08 oldu.

        Katılımcıların yıl sonu Dolar/TL beklentisi bir önceki dönem 37,16 TL iken bu anket döneminde 36,63 TL oldu.

        Büyüme beklentileri bir önceki anket döneminde yüzde 3,2 iken bu anket döneminde yüzde 3,1 olarak gerçekleşti.

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