Piyasa raporu (01 Kasım 2024 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul günü (01 Kasım 2024 Cuma) yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,24 değer kazanarak 8.885,00 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,24 yükselerek 34,34 liradan kapanış yaptı.Gram altın ise yüzde 0,42 ile 3.033,33 liradan işlem gördü.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 01 Kasım 2024 Cuma tarihinde günü 8.885,00 puanla bitirdi, günlük yükseliş 0,24 oldu.
Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi SOKE,ISGSY,ULUUN, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise DIRIT,TSGYO,ISKPL.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (5.460.405.177.00 TL), ISCTR (4.669.076.031.24 TL), AKBNK (4.478.016.325.57 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
273.00 ₺
|
0.18 %
|
5.460.405.177
|
11.95 ₺
|
1.62 %
|
4.669.076.031
|
49.92 ₺
|
-1.34 %
|
4.478.016.326
|
24.06 ₺
|
-1.72 %
|
4.039.000.824
|
47.94 ₺
|
0.71 %
|
3.841.123.958
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
15.20 ₺
|
9.99 %
|
72.464.119
|
26.44 ₺
|
9.98 %
|
188.500.961
|
6.62 ₺
|
9.97 %
|
40.442.222
|
24.30 ₺
|
9.95 %
|
461.643.108
|
74.10 ₺
|
9.94 %
|
2.838.167
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
21.98 ₺
|
-9.99 %
|
7.923.599
|
15.70 ₺
|
-9.98 %
|
15.849.684
|
15.99 ₺
|
-8.73 %
|
82.842.717
|
15.01 ₺
|
-7.69 %
|
346.548.619
|
91.00 ₺
|
-6.67 %
|
127.605.822
Serbest Piyasada döviz fiyatları (01 Kasım 2024 Cuma)
Dolar/TL bugün yüzde 0,24 yükselerek 34,34 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,12 düşerek 37,31 lira oldu.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
34,34 ₺
|
0,24 %
|
E
|
37,31 ₺
|
-0,12 %
Altın fiyatlarında son durum (01 Kasım 2024 Cuma)
Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,20 :artarakazalarak 2.749,49 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,42 yükseliş sonucu 3.033,33 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,42 yükselerek 4.959,50 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 19.777,34.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
2.749,49 ₺
|
0,20 %
|
3.033,33 ₺
|
0,42 %
|
19.777,34 ₺
|
0,42 %
|
4.959,50 ₺
|
0,42 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 0,04 yükseliş ile 71.079,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -0,52 azalış ile 2.554,79 dolar.Brent Petrol ise 73,75 dolar