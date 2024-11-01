Piyasa raporu (01 Kasım 2024 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 01 Kasım 2024 Cuma tarihinde günü 8.885,00 puanla bitirdi, günlük yükseliş 0,24 oldu.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi SOKE,ISGSY,ULUUN, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise DIRIT,TSGYO,ISKPL.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (5.460.405.177.00 TL), ISCTR (4.669.076.031.24 TL), AKBNK (4.478.016.325.57 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (01 Kasım 2024 Cuma)

Dolar/TL bugün yüzde 0,24 yükselerek 34,34 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,12 düşerek 37,31 lira oldu.

Altın fiyatlarında son durum (01 Kasım 2024 Cuma)

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,20 :artarakazalarak 2.749,49 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,42 yükseliş sonucu 3.033,33 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,42 yükselerek 4.959,50 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 19.777,34.