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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa raporu (01 Kasım 2024 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasa raporu (01 Kasım 2024 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul günü (01 Kasım 2024 Cuma) yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,24 değer kazanarak 8.885,00 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,24 yükselerek 34,34 liradan kapanış yaptı.Gram altın ise yüzde 0,42 ile 3.033,33 liradan işlem gördü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2024 - 18:30 Güncelleme: 01.11.2024 - 18:30
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        Piyasa raporu (01 Kasım 2024 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
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        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 01 Kasım 2024 Cuma tarihinde günü 8.885,00 puanla bitirdi, günlük yükseliş 0,24 oldu.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi SOKE,ISGSY,ULUUN, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise DIRIT,TSGYO,ISKPL.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (5.460.405.177.00 TL), ISCTR (4.669.076.031.24 TL), AKBNK (4.478.016.325.57 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        273.00
        0.18 %
        5.460.405.177
        I
        11.95
        1.62 %
        4.669.076.031
        A
        49.92
        -1.34 %
        4.478.016.326
        Y
        24.06
        -1.72 %
        4.039.000.824
        E
        47.94
        0.71 %
        3.841.123.958
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        S
        15.20
        9.99 %
        72.464.119
        I
        26.44
        9.98 %
        188.500.961
        U
        6.62
        9.97 %
        40.442.222
        R
        24.30
        9.95 %
        461.643.108
        Y
        74.10
        9.94 %
        2.838.167
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        D
        21.98
        -9.99 %
        7.923.599
        T
        15.70
        -9.98 %
        15.849.684
        I
        15.99
        -8.73 %
        82.842.717
        K
        15.01
        -7.69 %
        346.548.619
        P
        91.00
        -6.67 %
        127.605.822
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (01 Kasım 2024 Cuma)

        Dolar/TL bugün yüzde 0,24 yükselerek 34,34 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,12 düşerek 37,31 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        34,34
        0,24 %
        E
        EUR/TRY
        37,31
        -0,12 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (01 Kasım 2024 Cuma)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,20 :artarakazalarak 2.749,49 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,42 yükseliş sonucu 3.033,33 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,42 yükselerek 4.959,50 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 19.777,34.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        2.749,49
        0,20 %
        G
        GRAM ALTIN
        3.033,33
        0,42 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        19.777,34
        0,42 %
        ÇEYREK ALTIN
        4.959,50
        0,42 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 0,04 yükseliş ile 71.079,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -0,52 azalış ile 2.554,79 dolar.Brent Petrol ise 73,75 dolar

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