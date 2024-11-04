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        BIST 100 8.663,88 %-2,49
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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa raporu (04 Kasım 2024 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasa raporu (04 Kasım 2024 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul günü (04 Kasım 2024 Pazartesi) düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -2,49 değer kaybederek 8.663,88 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,06 artış ile 34,35 liraya çıktı. Gram altın ise yüzde 0,41 ile 3.030,94 liradan işlem gördü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2024 - 18:30 Güncelleme: 04.11.2024 - 18:30
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        Piyasa raporu (04 Kasım 2024 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
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        04 Kasım 2024 Pazartesi Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 8.663,88 puanla kapatırken günlük düşüş % -2,49 olarak gerçekleşti.

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse KRGYO,RTALB,DURDO, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise TSGYO,REEDR,IZENR oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler AKBNK (5.040.506.634.90 TL), THYAO (4.962.350.562.25 TL), YKBNK (3.623.774.069.26 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        A
        46.96
        -5.93 %
        5.040.506.635
        T
        268.50
        -1.65 %
        4.962.350.562
        Y
        23.10
        -3.99 %
        3.623.774.069
        I
        11.37
        -4.85 %
        3.569.252.288
        A
        63.50
        -0.55 %
        3.128.733.846
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        K
        32.80
        9.99 %
        25.848.698
        R
        18.19
        9.98 %
        727.816.212
        D
        24.04
        9.97 %
        35.320.803
        N
        5.20
        9.94 %
        152.640.733
        A
        521.00
        9.92 %
        95.436.067
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        14.13
        -10.00 %
        108.566.679
        R
        21.88
        -9.96 %
        1.375.319.315
        I
        20.82
        -9.95 %
        135.403.096
        A
        13.59
        -9.94 %
        811.360.512
        E
        8.37
        -9.90 %
        12.774.094
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (04 Kasım 2024 Pazartesi)

        Dolar/TL yüzde 0,06 artarak 34,35 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,72 yükselerek 37,50 lirayla günü tamamladı.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        34,35
        0,06 %
        E
        EUR/TRY
        37,50
        0,72 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (04 Kasım 2024 Pazartesi)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,21 :artarakazalarak 2.742,21 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,41 yükseliş sonucu 3.030,94 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,41 yükselerek 4.955,58 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 19.761,71.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        2.742,21
        0,21 %
        G
        GRAM ALTIN
        3.030,94
        0,41 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        19.761,71
        0,41 %
        ÇEYREK ALTIN
        4.955,58
        0,41 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 1,18 artış ile 68.457,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 1,37 yükseliş ile 2.452,61 doları buldu. Brent Petrol ise 74,71 dolar

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