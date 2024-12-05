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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa raporu (05 Aralık 2024 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasa raporu (05 Aralık 2024 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (05 Aralık 2024 Perşembe) günü yükseliş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde 0,50 değer kazanarak 9.935,96 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde -0,14 azalış ile 34,70 liraya geriledi. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -0,56 ile 2.942,45 liraya geriledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2024 - 18:30 Güncelleme: 05.12.2024 - 18:30
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        Piyasa raporu (05 Aralık 2024 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
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        05 Aralık 2024 Perşembe, BIST 100 günü 0,50 yükselerek 9.935,96 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9965.5100 puandan işlem görürken en düşük 9849.4700 puanı gördü.

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse SNKRN,PKART,SELGD, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise IHLAS,MACKO,RAYSG oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (9.957.766.973.00 TL), AKBNK (4.099.795.019.95 TL), YKBNK (4.057.035.502.18 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        293.50
        1.56 %
        9.957.766.973
        A
        63.45
        1.12 %
        4.099.795.020
        Y
        30.50
        0.39 %
        4.057.035.502
        I
        13.95
        0.43 %
        4.030.000.117
        E
        13.38
        -2.48 %
        2.838.128.142
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        S
        49.52
        10.00 %
        3.804.467
        P
        68.75
        10.00 %
        68.969.339
        S
        48.90
        9.99 %
        134.545.916
        E
        15.11
        9.97 %
        14.049.788
        D
        209.50
        9.97 %
        219.096.996
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        I
        3.54
        -9.92 %
        158.201.556
        M
        100.90
        -6.83 %
        76.159.589
        R
        508.00
        -6.79 %
        182.973.791
        P
        68.05
        -5.49 %
        18.616.929
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (05 Aralık 2024 Perşembe)

        Dolar/TL yüzde -0,14 azalarak 34,70 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,51 yükselerek 36,74 lirayla günü tamamladı.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        34,70
        -0,14 %
        E
        EUR/TRY
        36,74
        0,51 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (05 Aralık 2024 Perşembe)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -0,59 :artarakazalarak 2.634,35 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde -0,56 düşüş sonucu 2.942,45 lirayı buldu. Çeyrek altın % -0,56 düşerek 4.810,90 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 19.184,77.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        2.634,35
        -0,59 %
        G
        GRAM ALTIN
        2.942,45
        -0,56 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        19.184,77
        -0,56 %
        ÇEYREK ALTIN
        4.810,90
        -0,56 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 6,66 değer kazanarak 102.505,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 1,96 yükselerek 3.889,88 dolardan işlem gördü.

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