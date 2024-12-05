Piyasa raporu (05 Aralık 2024 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

05 Aralık 2024 Perşembe, BIST 100 günü 0,50 yükselerek 9.935,96 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9965.5100 puandan işlem görürken en düşük 9849.4700 puanı gördü.

Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse SNKRN,PKART,SELGD, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise IHLAS,MACKO,RAYSG oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (9.957.766.973.00 TL), AKBNK (4.099.795.019.95 TL), YKBNK (4.057.035.502.18 TL) oldu.