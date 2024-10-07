Piyasa raporu (07 Ekim 2024 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa bugün (07 Ekim 2024 Pazartesi) günü düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0,85 değer kaybederek 9.031,64 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,04 artış ile 34,27 liraya çıktı. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -0,40 ile 2.909,81 liraya geriledi.
07 Ekim 2024 Pazartesi tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü -0,85 düşüş ile 9.031,64 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi HUBVC,OTKAR,OZSUB olurken en çok değer kaybeden 3 hisse ATSYH,EUHOL,MEPET oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (4.681.536.529.50 TL), YKBNK (4.066.997.684.20 TL), GUBRF (3.828.520.834.60 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
270.75 ₺
|
-1.10 %
|
4.681.536.530
|
26.82 ₺
|
-1.90 %
|
4.066.997.684
|
205.00 ₺
|
3.22 %
|
3.828.520.835
|
55.45 ₺
|
2.02 %
|
3.729.762.268
|
12.42 ₺
|
-1.90 %
|
3.656.162.506
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
8.69 ₺
|
10.00 %
|
29.876.068
|
462.00 ₺
|
10.00 %
|
56.666.610
|
34.10 ₺
|
10.00 %
|
25.158.210
|
9.24 ₺
|
10.00 %
|
33.805.357
|
18.09 ₺
|
9.97 %
|
275.548.865
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
55.90 ₺
|
-9.98 %
|
6.251.018
|
9.15 ₺
|
-6.63 %
|
94.420.920
|
9.47 ₺
|
-6.14 %
|
29.690.868
|
56.55 ₺
|
-5.04 %
|
284.061.292
Serbest Piyasada döviz fiyatları (07 Ekim 2024 Pazartesi)
Bugün Dolar/TL yüzde 0,04 artış ile 34,27 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,09 yükseliş ile 37,65 liraya geldi.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
34,27 ₺
|
0,04 %
|
E
|
37,65 ₺
|
0,09 %
Altın fiyatlarında son durum (07 Ekim 2024 Pazartesi)
Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -0,30 :artarakazalarak 2.645,65 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde -0,40 düşüş sonucu 2.909,81 lirayı buldu. Çeyrek altın % -0,40 düşerek 4.757,55 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 18.971,99.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
2.645,65 ₺
|
-0,30 %
|
2.909,81 ₺
|
-0,40 %
|
18.971,99 ₺
|
-0,40 %
|
4.757,55 ₺
|
-0,40 %
Diğer piyasalar
Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 1,85 değer kazanarak 63.701,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 1,74 yükselerek 2.486,70 dolardan işlem gördü.