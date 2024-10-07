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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa raporu (07 Ekim 2024 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasa raporu (07 Ekim 2024 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa bugün (07 Ekim 2024 Pazartesi) günü düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0,85 değer kaybederek 9.031,64 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,04 artış ile 34,27 liraya çıktı. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -0,40 ile 2.909,81 liraya geriledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2024 - 18:30 Güncelleme: 07.10.2024 - 18:30
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        Piyasa raporu (07 Ekim 2024 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
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        07 Ekim 2024 Pazartesi tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü -0,85 düşüş ile 9.031,64 puandan tamamladı.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi HUBVC,OTKAR,OZSUB olurken en çok değer kaybeden 3 hisse ATSYH,EUHOL,MEPET oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (4.681.536.529.50 TL), YKBNK (4.066.997.684.20 TL), GUBRF (3.828.520.834.60 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        270.75
        -1.10 %
        4.681.536.530
        Y
        26.82
        -1.90 %
        4.066.997.684
        G
        205.00
        3.22 %
        3.828.520.835
        A
        55.45
        2.02 %
        3.729.762.268
        I
        12.42
        -1.90 %
        3.656.162.506
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        H
        8.69
        10.00 %
        29.876.068
        O
        462.00
        10.00 %
        56.666.610
        O
        34.10
        10.00 %
        25.158.210
        A
        9.24
        10.00 %
        33.805.357
        R
        18.09
        9.97 %
        275.548.865
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        A
        55.90
        -9.98 %
        6.251.018
        E
        9.15
        -6.63 %
        94.420.920
        M
        9.47
        -6.14 %
        29.690.868
        K
        56.55
        -5.04 %
        284.061.292
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (07 Ekim 2024 Pazartesi)

        Bugün Dolar/TL yüzde 0,04 artış ile 34,27 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,09 yükseliş ile 37,65 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        34,27
        0,04 %
        E
        EUR/TRY
        37,65
        0,09 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (07 Ekim 2024 Pazartesi)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -0,30 :artarakazalarak 2.645,65 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde -0,40 düşüş sonucu 2.909,81 lirayı buldu. Çeyrek altın % -0,40 düşerek 4.757,55 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 18.971,99.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        2.645,65
        -0,30 %
        G
        GRAM ALTIN
        2.909,81
        -0,40 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        18.971,99
        -0,40 %
        ÇEYREK ALTIN
        4.757,55
        -0,40 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 1,85 değer kazanarak 63.701,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 1,74 yükselerek 2.486,70 dolardan işlem gördü.

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