Piyasa raporu (08 Ocak 2025 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

08 Ocak 2025 Çarşamba, BIST 100 günü -0,81 düşerek 9.890,76 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10011.3600 puandan işlem görürken en düşük 9881.7700 puanı gördü.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi EGGUB,RTALB,SAMAT olurken en çok değer kaybeden 3 hisse FLAP,YBTAS,PEHOL oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (7.134.168.206.25 TL), AKBNK (6.620.649.448.35 TL), ISCTR (6.407.846.968.81 TL) oldu.