Piyasa raporu (09 Ekim 2024 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

09 Ekim 2024 Çarşamba, BIST 100 günü 0,79 yükselerek 9.116,68 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9118.4600 puandan işlem görürken en düşük 8901.2200 puanı gördü.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi DURDO,IZFAS,ICUGS olurken en çok değer kaybeden 3 hisse DENGE,MPARK,AVGYO oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler YKBNK (6.996.615.656.02 TL), THYAO (6.420.507.815.50 TL), ISCTR (4.139.680.604.66 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (09 Ekim 2024 Çarşamba)