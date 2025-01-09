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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa raporu (09 Ocak 2025 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasa raporu (09 Ocak 2025 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (09 Ocak 2025 Perşembe) günü yükseliş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde 1,11 değer kazanarak 10.000,72 puanla günü kapattı.Dolar ise 35,33 liraya düştü.Gram altın ise yüzde 0,33 ile 3.036,41 liradan işlem gördü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2025 - 18:30 Güncelleme: 09.01.2025 - 18:30
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        Piyasa raporu (09 Ocak 2025 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
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        09 Ocak 2025 Perşembe tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü 1,11 yükseliş ile 10.000,72 puandan tamamladı.

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse BIENY,BAGFS,SUMAS, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise SKYMD,KZBGY,EMKEL oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ISCTR (11.045.450.130.84 TL), THYAO (6.839.974.689.50 TL), TCELL (6.164.662.204.70 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        I
        14.48
        3.43 %
        11.045.450.131
        T
        294.75
        0.60 %
        6.839.974.690
        T
        96.30
        -0.57 %
        6.164.662.205
        A
        65.90
        3.62 %
        5.999.728.231
        Y
        31.28
        2.29 %
        5.570.602.719
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        B
        35.88
        9.99 %
        191.094.522
        B
        25.16
        9.97 %
        159.398.253
        S
        353.50
        9.95 %
        4.364.065
        K
        103.60
        9.92 %
        74.445.344
        H
        2.56
        9.87 %
        19.376.963
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        S
        14.80
        -9.98 %
        177.246.699
        K
        6.57
        -8.62 %
        254.401.120
        E
        14.67
        -6.68 %
        92.154.827
        K
        38.10
        -5.93 %
        20.806.385
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (09 Ocak 2025 Perşembe)

        Bugün Dolar/TL yüzde -0,02 azalış ile 35,33 liraya düştü, Euro/TL yüzde 0,03 yükseliş ile 36,49 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        35,33
        -0,02 %
        E
        EUR/TRY
        36,49
        0,03 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (09 Ocak 2025 Perşembe)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,38 :artarakazalarak 2.671,96 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,33 yükseliş sonucu 3.036,41 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,33 yükselerek 4.964,52 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 19.797,36.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        2.671,96
        0,38 %
        G
        GRAM ALTIN
        3.036,41
        0,33 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        19.797,36
        0,33 %
        ÇEYREK ALTIN
        4.964,52
        0,33 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -1,73 düşüş ile 93.238,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -2,14 azalış ile 3.274,99 dolar.Brent Petrol ise 76,72 dolar

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