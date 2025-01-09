Piyasa raporu (09 Ocak 2025 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

09 Ocak 2025 Perşembe tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü 1,11 yükseliş ile 10.000,72 puandan tamamladı.

Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse BIENY,BAGFS,SUMAS, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise SKYMD,KZBGY,EMKEL oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ISCTR (11.045.450.130.84 TL), THYAO (6.839.974.689.50 TL), TCELL (6.164.662.204.70 TL) oldu.