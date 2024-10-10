Piyasa raporu (10 Ekim 2024 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul günü (10 Ekim 2024 Perşembe) düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -1,84 değer kaybederek 8.964,10 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde -0,07 azalış ile 34,21 liraya geriledi. Gram altın ise yüzde 0,58 ile 2.886,34 liradan işlem gördü.
10 Ekim 2024 Perşembe, BIST 100 günü -1,84 düşerek 8.964,10 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9176.4100 puandan işlem görürken en düşük 8964.1000 puanı gördü.
Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse YAYLA,IHAAS,TKFEN, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise DIRIT,ATSYH,NATEN oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler YKBNK (5.570.672.346.58 TL), EREGL (5.000.108.645.46 TL), THYAO (4.517.435.442.00 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
25.90 ₺
|
-1.75 %
|
5.570.672.347
|
47.50 ₺
|
-0.13 %
|
5.000.108.645
|
266.50 ₺
|
-1.39 %
|
4.517.435.442
|
12.56 ₺
|
-0.55 %
|
4.323.754.684
|
55.75 ₺
|
-2.53 %
|
3.029.695.553
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
13.21 ₺
|
9.99 %
|
18.054.158
|
19.59 ₺
|
9.99 %
|
86.900.299
|
57.85 ₺
|
9.98 %
|
671.238.331
|
18.02 ₺
|
9.95 %
|
51.395.783
|
22.78 ₺
|
9.94 %
|
28.995.231
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
52.20 ₺
|
-10.00 %
|
19.478.236
|
49.24 ₺
|
-9.98 %
|
7.855.560
|
57.90 ₺
|
-9.95 %
|
125.390.931
|
3.73 ₺
|
-9.90 %
|
73.166.322
|
12.39 ₺
|
-7.95 %
|
234.069.047
Serbest Piyasada döviz fiyatları (10 Ekim 2024 Perşembe)
Dolar/TL bugün yüzde -0,07 düşerek 34,21 liraya düşerken Euro/TL yüzde 0,11 yükselerek 37,52 lira oldu.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
34,21 ₺
|
-0,07 %
|
E
|
37,52 ₺
|
0,11 %
Altın fiyatlarında son durum (10 Ekim 2024 Perşembe)
Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,64 :artarakazalarak 2.624,44 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,58 yükseliş sonucu 2.886,34 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,58 yükselerek 4.719,16 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 18.818,93.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
2.624,44 ₺
|
0,64 %
|
2.886,34 ₺
|
0,58 %
|
18.818,93 ₺
|
0,58 %
|
4.719,16 ₺
|
0,58 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -2,23 azalış ile 60.663,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -2,51 düşüş ile 2.389,61 doları buldu. Brent Petrol ise 78,37 dolar