Piyasa raporu (10 Ekim 2024 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

10 Ekim 2024 Perşembe, BIST 100 günü -1,84 düşerek 8.964,10 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9176.4100 puandan işlem görürken en düşük 8964.1000 puanı gördü.

Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse YAYLA,IHAAS,TKFEN, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise DIRIT,ATSYH,NATEN oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler YKBNK (5.570.672.346.58 TL), EREGL (5.000.108.645.46 TL), THYAO (4.517.435.442.00 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (10 Ekim 2024 Perşembe)