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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa raporu (12 Ağustos 2024 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasa raporu (12 Ağustos 2024 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (12 Ağustos 2024 Pazartesi) günü düşüş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde -0,80 değer kaybederek 9.828,56 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,19 yükselerek 33,56 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 1,32 ile 2.652,72 liraya çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.08.2024 - 18:30 Güncelleme: 12.08.2024 - 18:30
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        Piyasa raporu (12 Ağustos 2024 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
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        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 12 Ağustos 2024 Pazartesi tarihinde günü 9.828,56 puanla bitirdi, günlük düşüş -0,80 oldu.

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse USAK,CMENT,MTRYO, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise ERSU,PSDTC,ULKER oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (8.397.996.531.00 TL), EREGL (5.060.525.708.34 TL), ISCTR (4.197.135.454.85 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        300.25
        -0.50 %
        8.397.996.531
        E
        49.32
        -2.53 %
        5.060.525.708
        I
        13.08
        0.54 %
        4.197.135.455
        T
        161.80
        -0.92 %
        3.284.771.910
        P
        230.70
        -0.56 %
        3.107.439.569
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        U
        23.10
        10.00 %
        238.191.057
        C
        412.50
        10.00 %
        5.138.100
        M
        14.75
        9.99 %
        40.597.071
        M
        1,831.00
        9.97 %
        150.216.922
        A
        12.58
        9.97 %
        410.585.816
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        E
        26.40
        -9.96 %
        56.102.676
        P
        73.65
        -9.96 %
        59.312.620
        U
        155.00
        -8.77 %
        1.097.292.599
        S
        7.34
        -7.90 %
        257.723.309
        K
        47.10
        -7.74 %
        1.175.126.519
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (12 Ağustos 2024 Pazartesi)

        Dolar/TL yüzde 0,19 artarak 33,56 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,36 yükselerek 36,72 lirayla günü tamamladı.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        33,56
        0,19 %
        E
        EUR/TRY
        36,72
        0,36 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (12 Ağustos 2024 Pazartesi)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 1,15 :artarakazalarak 2.459,30 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 1,32 yükseliş sonucu 2.652,72 lirayı buldu. Çeyrek altın % 1,32 yükselerek 4.337,20 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 17.295,74.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        2.459,30
        1,15 %
        G
        GRAM ALTIN
        2.652,72
        1,32 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        17.295,74
        1,32 %
        ÇEYREK ALTIN
        4.337,20
        1,32 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -0,61 düşüş ile 59.826,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 2,31 artış ile 2.675,84 dolar.Brent Petrol ise 81,10 dolar

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