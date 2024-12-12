Piyasa raporu (12 Aralık 2024 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

12 Aralık 2024 Perşembe Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 10.058,63 puanla kapatırken günlük yükseliş % 0,00 olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi QNBFK,KENT,PEKGY, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise KRGYO,BOSSA,IPEKE.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (6.425.231.198.75 TL), YKBNK (6.295.776.929.82 TL), ISCTR (5.667.483.262.54 TL) oldu.