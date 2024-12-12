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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa raporu (12 Aralık 2024 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasa raporu (12 Aralık 2024 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa bugün (12 Aralık 2024 Perşembe) günü yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,00 değer kazanarak 10.058,63 puanla günü kapattı.Dolar ise 34,87 liraya düştü.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -1,26 değer kaybederek 3.007,80 liraya düştü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2024 - 18:30 Güncelleme: 12.12.2024 - 18:30
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        Piyasa raporu (12 Aralık 2024 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
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        12 Aralık 2024 Perşembe Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 10.058,63 puanla kapatırken günlük yükseliş % 0,00 olarak gerçekleşti.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi QNBFK,KENT,PEKGY, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise KRGYO,BOSSA,IPEKE.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (6.425.231.198.75 TL), YKBNK (6.295.776.929.82 TL), ISCTR (5.667.483.262.54 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        298.50
        -0.91 %
        6.425.231.199
        Y
        30.48
        -1.23 %
        6.295.776.930
        I
        13.86
        1.17 %
        5.667.483.263
        A
        63.65
        -0.39 %
        5.544.814.053
        E
        26.32
        1.00 %
        4.422.190.985
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        Q
        52.25
        10.00 %
        1.868.084
        K
        1,045.00
        10.00 %
        6.739.205
        P
        1.54
        10.00 %
        790.962.248
        S
        88.60
        9.99 %
        13.633.194
        D
        15.31
        9.99 %
        63.580.715
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        K
        9.00
        -10.00 %
        18.077.471
        B
        8.10
        -10.00 %
        23.223.186
        I
        53.00
        -9.94 %
        1.644.348.110
        B
        100.90
        -9.59 %
        769.359.908
        G
        150.60
        -9.06 %
        549.304.856
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (12 Aralık 2024 Perşembe)

        Dolar/TL yüzde -0,03 azalarak 34,87 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,10 yükselerek 36,67 lirayla günü tamamladı.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        34,87
        -0,03 %
        E
        EUR/TRY
        36,67
        0,10 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (12 Aralık 2024 Perşembe)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -1,18 :artarakazalarak 2.686,21 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde -1,26 düşüş sonucu 3.007,80 lirayı buldu. Çeyrek altın % -1,26 düşerek 4.917,75 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 19.610,86.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        2.686,21
        -1,18 %
        G
        GRAM ALTIN
        3.007,80
        -1,26 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        19.610,86
        -1,26 %
        ÇEYREK ALTIN
        4.917,75
        -1,26 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 0,54 artış ile 101.231,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 4,26 yükseliş ile 3.974,74 doları buldu. Brent Petrol ise 72,64 dolar

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