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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa raporu (13 Kasım 2024 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasa raporu (13 Kasım 2024 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul günü (13 Kasım 2024 Çarşamba) yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,80 değer kazanarak 9.300,30 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde -0,04 azalış ile 34,34 liraya geriledi. Gram altın ise yüzde -0,20 ile 2.866,59 liradan işlem gördü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2024 - 18:30 Güncelleme: 13.11.2024 - 18:30
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        Piyasa raporu (13 Kasım 2024 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
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        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 13 Kasım 2024 Çarşamba tarihinde günü 9.300,30 puanla bitirdi, günlük yükseliş 0,80 oldu.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi BAYRK,SILVR,DMSAS olurken en çok değer kaybeden 3 hisse EUHOL,DURDO,ARTMS oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler YKBNK (11.244.172.207.84 TL), THYAO (9.089.844.887.75 TL), ISCTR (8.321.708.786.03 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        Y
        27.46
        4.65 %
        11.244.172.208
        T
        283.75
        -0.96 %
        9.089.844.888
        I
        12.59
        3.71 %
        8.321.708.786
        K
        182.90
        4.39 %
        6.458.065.193
        A
        53.90
        1.70 %
        5.792.163.746
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        B
        18.59
        10.00 %
        195.145.849
        S
        22.22
        10.00 %
        158.736.190
        D
        8.85
        9.94 %
        194.347.972
        E
        372.50
        9.88 %
        181.268.874
        I
        1.82
        9.64 %
        546.316.515
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        E
        7.56
        -10.00 %
        6.729.442
        D
        20.16
        -10.00 %
        19.077.065
        A
        40.28
        -9.97 %
        83.007.767
        C
        50.20
        -9.96 %
        109.191.462
        K
        2.27
        -9.92 %
        3.665.467
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (13 Kasım 2024 Çarşamba)

        Dolar/TL bugün yüzde -0,04 düşerek 34,34 liraya düşerken Euro/TL yüzde -0,53 düşerek 36,32 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        34,34
        -0,04 %
        E
        EUR/TRY
        36,32
        -0,53 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (13 Kasım 2024 Çarşamba)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -0,02 :artarakazalarak 2.597,77 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde -0,20 düşüş sonucu 2.866,59 lirayı buldu. Çeyrek altın % -0,20 düşerek 4.686,88 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 18.690,19.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        2.597,77
        -0,02 %
        G
        GRAM ALTIN
        2.866,59
        -0,20 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        18.690,19
        -0,20 %
        ÇEYREK ALTIN
        4.686,88
        -0,20 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 5,39 artış ile 91.460,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 1,19 yükseliş ile 3.300,41 doları buldu. Brent Petrol ise 71,29 dolar

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