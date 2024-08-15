Piyasa raporu (15 Ağustos 2024 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul günü (15 Ağustos 2024 Perşembe) yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 1,55 değer kazanarak 9.982,98 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,07 yükselerek 33,63 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,36 değer kazanarak 2.654,71 liraya yükseldi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 15 Ağustos 2024 Perşembe tarihinde günü 9.982,98 puanla bitirdi, günlük yükseliş 1,55 oldu.
Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi MERKO,KARSN,ALKLC, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise MTRYO,DIRIT,IHYAY.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (9.748.332.699.25 TL), EREGL (5.595.638.993.58 TL), ISCTR (4.058.697.503.15 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
288.50 ₺
|
-1.11 %
|
9.748.332.699
|
49.86 ₺
|
1.26 %
|
5.595.638.994
|
13.30 ₺
|
1.99 %
|
4.058.697.503
|
58.35 ₺
|
3.83 %
|
3.437.527.900
|
24.12 ₺
|
2.73 %
|
2.999.243.982
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
11.66 ₺
|
10.00 %
|
69.912.359
|
16.84 ₺
|
9.99 %
|
912.077.156
|
26.86 ₺
|
9.99 %
|
330.301.548
|
13.67 ₺
|
9.98 %
|
28.722.228
|
15.33 ₺
|
9.97 %
|
88.516.540
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
13.14 ₺
|
-10.00 %
|
43.772.320
|
63.90 ₺
|
-9.94 %
|
24.349.564
|
4.82 ₺
|
-9.91 %
|
78.037.230
|
106.70 ₺
|
-8.49 %
|
1.252.261.134
|
340.00 ₺
|
-6.79 %
|
4.786.034
Serbest Piyasada döviz fiyatları (15 Ağustos 2024 Perşembe)
Dolar/TL bugün yüzde 0,07 yükselerek 33,63 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,01 yükselerek 37,02 lira oldu.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
33,63 ₺
|
0,07 %
|
E
|
37,02 ₺
|
0,01 %
Altın fiyatlarında son durum (15 Ağustos 2024 Perşembe)
Altının ons fiyatı yüzde 0,46 artış ile 2.459,20 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 0,36 yükselişle 2.654,71 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 4.340,45 olurken, Cumhuriyet altını ise 17.308,69 oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
2.459,20 ₺
|
0,46 %
|
2.654,71 ₺
|
0,36 %
|
17.308,69 ₺
|
0,36 %
|
4.340,45 ₺
|
0,36 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -0,22 azalış ile 59.605,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -0,28 düşüş ile 2.667,51 doları buldu. Brent Petrol ise 81,16 dolar